Спеціалісти кажуть: людина повинна іти у туалет, коли цього потребує організм

Цю тему активно обговорюють у соцмережах не лише звичайні українці, а й лікарі, правники, психологи. Дискусію на цю тему спровокувала Анна Крилова-Тодурова, дитяча стоматологиня, засновниця та головна лікарка приватної клініки MamaDentist у Києві, яка заявила, що її співробітникам на роботі не можна ходити в туалет для випорожнення кишківника. Такі потреби, мовляв, слід справляти лише вдома. Лікарка також назвала відвідування туалету в громадських місцях неповагою до інших людей та відсутністю культури.

Такі її висловлювання викликали хвилю обурення у соцмережах. Одні вважають, що така заборона порушує права людини, юристи вбачають у таких діях порушення трудового законодавства. Заборона відвідувати туалет у робочий час може бути підставою для звернення до Державної служби України з питань праці. Після різкої критики стоматологиня закрила акаунти у соцмережах.

ZAXID.NET вирішив поцікавитися, що думають спеціалісти з цього приводу. Чи відповідає дійсності заява стоматологині про те, що здоровий організм спорожнює кишківник лише вранці. Чи може людина керувати цим процесом? Як стримування від вчасного випорожнення може позначитися на здоров’ї людини? І ось що нам відповіли фахівці.

Проктолог-колоректальний хірург Університетської лікарні ЛНМУ Богдан Стасишин каже, що тут можна виокремити дві частини. Перша: обмеження фізіологічних потреб людини.

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«Такі вимоги можуть порушувати права людини, адже частота випорожнень є індивідуальною і залежить від багатьох чинників: віку, особливостей організму, харчування, стану кишківника та наявності хронічних захворювань травної системи. Не всі люди мають однаковий і чітко регламентований графік відвідування туалету. Для одних нормально ходити до вбиральні 1–4 рази на день, для інших – рідше», – каже проктолог.

За його словами, люди із запальними захворюваннями кишківника або після оперативних втручань можуть потребувати відвідування туалету 5–8 разів на день.

«І це не означає, що вони мають почуватися винними чи зазнавати обмежень через особливості свого організму», – наголошує лікар.

Друга: культура користування громадською вбиральнею. Кожна людина має відповідально ставитися до спільного простору: після себе потрібно прибрати, залишити унітаз у належному стані й не перекладати відповідальність за власну поведінку на обслуговуючий персонал.

«Тобто питання особистої гігієни та поваги до інших – це одне, а спроби встановлювати універсальні обмеження для природних фізіологічних процесів, які не враховують індивідуальних особливостей людей, зовсім інше», – підсумовує спеціаліст.

Софія Кулик, урологиня-сексопатологиня Університетської лікарні ЛНМУ (кампус ім. І Огієнка) додає, що з медичної точки зору, регулярно відкладати сечовипускання чи дефекацію через незручність або певні правила етикету не варто. Якщо це стає звичкою, то можуть виникати небажані наслідки для здоров’я.

«Зокрема, тривале стримування сечовипускання може призводити до надмірного розтягнення сечового міхура, а звичка відкладати дефекацію сприяє розвитку або посиленню закрепів. У деяких людей це також може погіршувати вже наявні урологічні симптоми. На мою думку, можливість вільно відвідувати вбиральню тоді, коли цього потребує організм, має бути звичайною нормою», – каже лікарка.

Вона вважає, що робочі правила, етикет чи організаційні процеси не повинні суперечити базовим потребам людини. Адже турбота про здоров’я починається саме з таких, на перший погляд, простих речей.

«Я особливо ціную, що в урологічному відділенні ми приділяємо увагу комфорту пацієнтів. Зокрема, практично кожна палата має власний санвузол. Це, можливо, не найбільш помітна деталь у роботі медичного закладу, але вона багато говорить про ставлення до людини та її гідності», – наголошує лікарка.