Минула п’ятниця стала добою трансплантацій. Завдяки рішенню родини юнака дати згоду на посмертне донорство вдалося провести п’ять органних пересадок. Серед реципієнтів – двоє дітей, повідомив 16 листопада Український центр трансплант-координації.

17-річний юнак потрапив в автокатастрофу, лікарі «Охматдиту» боролися за життя хлопця, але врятувати його не вдалося. Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила сумісних із донором реципієнтів.

Дві операції провели в київському «Охматдиті». Печінку пересадили 7-річному хлопчику з вродженою важкою вадою розвитку печінки, а нирку – 16-річному юнакові, чиї нирки через вроджену патологію повністю втратили функцію.

Ще одну донорську нирку пересадили 18-річному пацієнту в Першому медичному об’єднанні Львова.

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В Інституті серця МОЗ України 19-річній дівчині пересадили легені. Вона з дитинства мала важке захворювання серця, яке дало ускладнення на легені. Їй потрібна була трансплантація. «Хірурги Інституту серця саме цього дня мали вирушати у відрядження й уже були на вокзалі. Та щойно надійшла звістка про донора та імуносумісність із реципієнткою, лікарі скасували поїздку, повернулися до лікарні й провели операцію», – сказано у повідомленні.

У Центрі кардіології і кардіохірургії донорське серце пересадили 40-річному військовослужбовцю, який перебував на ЕКМО і потребував невідкладної трансплантації. Його вже перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайну палату.

Стан усіх пацієнтів, повідомляють у Центрі, відповідає складності перенесеного оперативного втручання, всі проходять відновлення, попереду – реабілітація.