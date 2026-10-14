Нині хлопчику вже 8 місяців, він добре їсть і усміхається

У львівській дитячій лікарні св. Миколая вперше пересадили печінку 7-місячному немовляті з Івано-Франківщини. Це найменший пацієнт в історії лікарні, якому провели трансплантацію органа. Пересадку львівські трансплантологи провели спільно з колегами з Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова.

Проблеми зі здоров'ям у Давида Матрофайла з Івано-Франківщини почалися у три місяці. Приводом візиту до педіатра стала невелика жовтяниця. Місцеві та обласні лікарі запідозрили у хлопчика складну патологію і скерували до Львова.У лікарні св.Миколая немовляті встановили важкий діагноз – біліарна атрезія, повідомили у медзакладі.



Біліарна атрезія – вроджене прогресуюче захворювання, за якого розвивається непрохідність жовчовивідних шляхів і блокується відтік жовчі з печінки в кишківник. Врятувати дитину в такомувипадку може лише трансплантація печінки. Без пересадки малюки зазвичай не доживають і до півторарічного віку.



Донором для Давида міг стати батько Роман, він ідеально підходив. Та лікарі не могли оперувати відразу, бо хлопчик був дуже маленький для трансплантації і мусив набрати необхідну вагу.



«Досягти бажаної ваги у 10 кг при біліарній атрезії вкрай важко. Малюкам ставлять зонд, бо їм потрібно їсти більше, ніж вони здатні фізично. Через цироз печінка перестає виробляти білок, тому ми намагалися дати якомога більше нутрієнтів, щоб вона функціонувала. На фоні цього розвинулися й типові ускладнення цирозу: асцит, високий білірубін та портальна гіпертензія», – каже дитячий трансплантолог Дмитро Грицак.



Понад три місяці лікарі боролися за кожен грам, але не вдалося добитися бажаного результату. Перед операцією 7-місячний Давид важив 9,5 кг, хоча насправді – ще менше. Чистої ваги малюка було всього 6,2 кг, а решта припадала на набряки та асцит – накопичення рідини в організмі, через що хлопчик мав збільшений животик. До того ж, діаметр печінкової артерії дитини ледь досягав 2 мм, що додатково ускладнювало операцію. Та відкладати її вже було неможливо.



Для проведення трансплантації печінки немовляті залучили спеціалістів трьох медзакладів:лікарень св. Миколая, св. Пантелеймона і Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова. Київські фахівці мають значний досвід у таких операціях.



Трансплантація була надзвичайно складною і тривала близько 12 годин. Попри всі труднощі, операція з пересадки частини печінки від батька синові минула добре. Донорський орган запрацював просто на операційному столі та успішно прижився в тілі малюка.



Нині Давиду вже 8 місяців. Він добре їсть, усміхається, жовтуватість шкіри та склер поступово минає.