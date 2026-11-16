Важливо не лише те, скільки часу дитина проводить біля екрана, а й що дивиться, з ким спілкується

Практично кожній родині знайома ситуація, коли на прохання вимкнути телефон чи планшет, у відповідь чуємо:«Ще один мультик», «ще п’ять хвилин», «усі мої друзі грають» тощо. І такі розмови доволі часто закінчуються суперечками. Дорослі усвідомлюють, що час користування гаджетами слід обмежувати, але як це зробити без щоденної боротьби? З якого віку дозволяти мультфільми та скільки часу дитина може проводити з гаджетами? Чим надмірне користування екранами може шкодити? Які сигнали у поведінці дітей говорять про те, що користування екранами потребує уваги? Нині порадами з цього приводу ділиться педіатриня, доцентка Львівського національного медуніверситету імені Короля Данила Андріана Мальська.

«Повністю усунути екрани з життя сучасної дитини складно, можна сказати неможливо. Вони потрібні для навчання, спілкування, творчості, а для українських дітей часто ще й допомагають підтримувати зв’язок із близькими, які живуть далеко. Водночас цифрові платформи можуть надовго утримувати увагу. Автоматичне відтворення відео, нескінченна стрічка та постійні сповіщення спонукають залишатися онлайн. Дитині, навички самоконтролю якої ще формуються, особливо важко зупинитися», – каже педіатриня.

Американська академія педіатрії (AAP) у рекомендаціях 2026 року пропонує дивитися ширше, не лише на кількість хвилин перед екраном, а й що дитина дивиться, з ким спілкується, за яких обставин і для чого користується пристроєм.

Чим надмірне користування екранами може шкодити

За словами лікарки, одна з основних проблем полягає у тому, що екрани забирають час у занять, необхідних для розвитку: сну, руху, гри, читання та живого спілкування.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«У ранньому віці дитина вчиться через взаємодію: бачить обличчя дорослого, чує відповідь на свій лепет, торкається предметів, пробує та повторює. Коли значну частину цих занять замінює самостійний перегляд відео, можливостей для навчання стає менше», – каже Андріана Мальська.

Чим надмірне користування екранами може дітям нашкодити.

1. Погіршуються показники мовленнєвого розвитку, уваги та сну. Дослідження пов’язують більшу загальну тривалість користування екранами в дошкільнят із гіршими показниками мовленнєвого розвитку, уваги та сну. Водночас якісний, відповідний віку контент може підтримувати навчання. Отже, значення мають і тривалість, і зміст, і участь дорослого. Сам по собі такий зв’язок не означає, що екран є єдиною причиною труднощів конкретної дитини.

2. Зменшується фізична активність і збільшується ризик нажлишкової ваги. Тривале сидіння з телефоном або планшетом також пов’язане з меншою фізичною активністю та вищим ризиком надлишкової маси тіла.

3. Виникає короткозорість і біль у шиї та плечах. Тривала робота зблизька асоціюється з короткозорістю, а довге перебування в одній позі – з болем у шиї та плечах. Це додаткові причини робити перерви та залишати достатньо часу для руху надворі.

Як користування екранами впливає на психічне здоров’я дітей

«Користування екранами має вплив і на психічне здоров’я дітей. Важливо звертати увагу на досвід дитини онлайн. Спілкування з другом і перегляд матеріалів, після яких дитина почувається наляканою, приниженою або незадоволеною собою, мають різний вплив. Проблемними сигналами можуть бути емоційна замкнутість, відмова від звичних занять і ситуація, коли пристрій стає головним способом упоратися з будь-яким неприємним переживанням. При цьому варто з’ясовувати, що відбувається з дитиною загалом, а не пояснювати всі зміни самим телефоном», – радить лікарка.

Сім сигналів, які свідчать про можливі ознаки екранної залежності

Дитина регулярно обирає екран замість зустрічей, спорту чи сімейних подій. Обмеження викликають часті та сильні спалахи роздратування. Пристрій стає основним способом заспокоїтися. З’являються пропуски школи. Помітні тривожність або пригнічений настрій. Змінюються активність, вага чи загальне самопочуття. Дитина уникає важливих для свого віку подій і спільних занять.

Це підстави для розмови та оцінки ситуації, а не тест для самостійного встановлення діагнозу, наголошує педіатриня. AAP рекомендує поняття «проблемне користування медіа»: йдеться про користування, яке порушує сон, навчання, стосунки або інші важливі сфери життя. Один протест через вимкнений мультфільм ще не доводить наявності залежності.

З якого віку дозволяти екрани та на скільки часу?

Чим молодша дитина, тим важливіші безпосереднє спілкування, рух і дослідження реального світу, каже Андріана Мальська. Для дітей до 18 місяців практичний орієнтир - уникати регулярного перегляду, залишаючи виняток для відеозв’язку з близькими за участі дорослого. У 18–24 місяці, якщо батьки вирішують знайомити дитину з відео, варто обирати якісний контент і дивитися його разом. Потреби спеціально привчати малюка до планшета немає.

«У новій політиці 2026 року AAP зазначає: якщо сім’ї потрібні конкретні часові орієнтири, можна обговорювати менше години на день для малюків і дошкільнят, а для школярів та підлітків - приблизно одну-дві години розважального користування або іншу тривалість відповідно до потреб родини. Це не універсальна «безпечна доза». Навчальні завдання слід відрізняти від розважального перегляду, а будь-який ліміт оцінювати за тим, чи залишається достатньо часу для сну, руху, гри та спілкування», – каже педіатриня.

Коли можна купувати дітям власний смартфон?

За словами лікарки, єдино визначеного віку, який гарантує готовність до смартфона, немає. Варто оцінювати, чи дитина дотримується домовленостей, розуміє правила безпеки та звертається до дорослих у складних ситуаціях. AAP також радить не поспішати з особистими планшетами: спільний сімейний пристрій полегшує спільний перегляд і нагляд за контентом.

Як встановити межі без щоденної боротьби

Почати можна із сімейних правил, які зрозумілі всім:

Прибирати телефони під час їжі. Цей час залишати для спілкування.

Завершувати користування екранами за годину до сну, а пристрої заряджати поза спальнею.

Вимикати автоматичне відтворення та зайві сповіщення.

Домовлятися про час і зміст перегляду заздалегідь.

Пропонувати доступні заняття поза екраном: прогулянку, настільну гру, малювання, читання.

Показувати власний приклад: дорослим також відкладати телефони у визначений сімейний час.

Корисно не лише перевіряти, скільки часу дитина провела онлайн, а й цікавитися її досвідом: що їй сподобалося, чи було щось неприємне, як почувається після цієї гри тощо. Такі розмови допомагають вчасно помічати труднощі та підтримувати довіру.

Правило «5 С»: як знайти баланс між екранами та реальним життям?

AAP пропонує батькам підхід «5 С». Це п’ять ключових аспектів, які допомагають оцінити вплив цифрових пристроїв на дитину та сформувати здорові звички користування ними.

1. Child – Дитина

Враховуйте вік, темперамент, рівень розвитку та індивідуальні особливості дитини. Те, що підходить підлітку, може бути зовсім недоречним для дошкільняти.

2. Content – Контент

Важливо не лише те, скільки часу дитина проводить перед екраном, а й те, що саме вона дивиться. Якісний, відповідний віку та пізнавальний контент відрізняється від нескінченного перегляду коротких відео.

3. Calm – Заспокоєння

Чи не став телефон основним способом заспокоїти дитину? Якщо щоразу під час плачу, нудьги або роздратування пропонувати екран, дитині може бути складніше навчитися самостійно регулювати емоції.

4. Crowding Out – Витіснення інших занять

Що дитина втрачає через час перед екраном? Сон, фізичну активність, прогулянки, живе спілкування чи вільну гру? Важливо, щоб цифрові пристрої не витісняли заняття, необхідні для здорового розвитку.

5. Communication – Спілкування

Розмовляйте з дитиною про те, що вона дивиться, які емоції викликає контент і як поводитися в цифровому середовищі. Спільний перегляд і відкрите обговорення допомагають формувати здорові цифрові звички.

«Головна ідея підходу «5 С»: замість того, щоб зосереджуватися виключно на кількості хвилин перед екраном, варто оцінювати, як, навіщо і за рахунок чого дитина користується цифровими пристроями», – наголошує педіатриня.

Коли звертатися по допомогу

«Якщо через користування пристроями дитина регулярно недосипає, занедбує навчання, відмовляється від друзів і захоплень або помітно змінюється її емоційний стан, варто звернутися до педіатра. За потреби він допоможе залучити фахівця з психічного здоров’я. Завдання – з’ясувати причини труднощів і підібрати підтримку для дитини та родини». – каже Андріана Мальська.

Здорові цифрові звички, наголошує вона, формуються поступово. Найкращий орієнтир для батьків – чи залишається в житті дитини достатньо часу для сну, руху, близьких людей, цікавості та задоволення від занять поза екраном.