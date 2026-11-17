74-річний пацієнт зі своїми рятівниками (зліва направо) судинні хірурги Тарас Кобза, Василь Пелех і професор Ігор Кобза

Судинні хірурги Університетської лікарні ЛНМУ врятували 74-річного мешканця Хмельницького, у якого діагностували розшаровуючу аневризму черевного відділу аорти, яка розірвалася. Аневризма була великих розмірів, ураження зачепило і клубові артерії. Летальність у таких випадках зростає до 95%.

Юрій Миколайович допомагав доньці готувати аджику, коли раптом відчув нестерпний біль внизу живота. Чоловік і не підозрював, що має небезпечне захворювання судин. Місцеві лікарі, до яких звернувся, зробили КТ і повідомили, що йому потрібна операція і її проводять лише у Львові та Києві. Пацієнт обрав Львів. Після вивчення результатів КТ судинний хірург, професор Ігор Кобза погодився прийняти пацієнта. Цього ж вечора «швидка» привезла чоловіка до Львова, повідомили у лікарні.

«Це був надзвичайно рідкісний і складний випадок – розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти з розривом. За все своє професійне життя я зустрічав подібну патологію лише кілька разів», – каже професор Ігор Кобза.

Аневризма була величезною — 11 × 16 см. До того ж ураження охоплювало не лише черевний відділ аорти, а й клубові артерії з обох боків. Під час операції з’ясувалося, що розрив уже поширився в черевну порожнину. Це значно підвищувало ризик для життя пацієнта. За статистикою летальність у таких випадках зростає до 95% і пацієнт може померти за кілька хвилин.

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Утім, хірургам вдалося зупинити кровотечу, затиснувши аорту вище ниркових судин. Та був ризик розвитку ниркової недостатності. У хірургів було лише кілька секунд, аби затиснути судини косо затискачем для того, щоб принаймні одна нирка працювала.

Ще одна складність полягала у тому, що у пацієнта були аневризми клубових артерій і внутрішніх клубових артерій.

Операція була надскладна. Судинні хірурги замінили уражену ділянку аорти судинним протезом і водночас зберегли кровопостачання нирок та статевих органів. Операція супроводжувалася значною крововтратою. Та завдяки злагодженій роботі операційної команди та апарату, який повертає власну кров, вдалося провести втручання. Лікарі використовували і донорську кров.

Післяопераційний період у пацієнта був непростий і вимагав особливої уваги. Медики контролювали роботу нирок, кровопостачання органів та можливі ускладнення. Нині серйозних післяопераційних ускладнень нема, пацієнт поступово відновлюється. І тішиться, що випросив у долі шанс живим повернутися додому.