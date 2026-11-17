Суд першої інстанції призначив В'ячеславу Зінченку довічне ув'язнення

Апеляцію на вирок засудженому за вбивство мовознавиці та відомої діячки Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку розглядатимуть судді Тернопільського апеляційного суду. Про це повідомила захисниця Зінченка Діана Кара.

«Апеляційну скаргу по справі Вячеслава Зінченка буде слухати Тернопільський апеляційний суд», – повідомила адвокатка у фейсбуці.

За її словами, відповідне рішення ухвалив Верховний Суд України 17 листопада і захист Зінченка з цим погоджується.

Нагадаємо, 1 жовтня 2026 року Шевченківський районний суд Львова виніс вирок В’ячеславу Зінченку за вбиство Ірини Фаріон у вигляді довічного позбавлення волі. Також його зобовʼязали сплатити 5 млн грн компенсації доньці Ірини Фаріон – Софії Особі. Свою вину у вбивстві Зінченко не визнав та подав апеляцію.

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Політичну і громадську діячку 60-річну мовознавицю Ірину Фаріон розстріляли у голову 19 липня 2024 року на вул. Масарика неподалік будинку, де вона проживала. За кілька годин вона померла в лікарні.