У вівторок, 17 листопада, внаслідок російської атаки понад 300 населених пунктів Рівненської області залишилися без електропостачання. У Рівному тимчасово зупинили рух тролейбусів, також можливе зниження тиску води.

За інформацією голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, об’єкти критичної інфраструктури переходять на альтернативні джерела електроживлення. Попередньо, внаслідок атаки люди не постраждали.

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О 09:34 Повітряні сили попередили про рух реактивного безпілотника в напрямку Рівного. Приблизно через дві хвилини у місті пролунав вибух. Згодом у місцевих телеграм-каналах з’явилися фото та відео безпілотника в небі, а також стовп диму.

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Як повідомив секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян, через відсутність електроенергії рух тролейбусів у місті тимчасово зупинили. Водночас станом на 11:09 на маршрути №№ 4, 4А, 9 та 9А тролейбуси вже виїхали. Також у Рівному можливе зниження тиску в системі централізованого водопостачання.

Додамо, що повітряну тривогу в Рівненському районі оголосили о 08:00. Станом на момент публікації новини відбою не оголошували.