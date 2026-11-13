Дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок

Російські війська в ніч на п’ятницю, 13 листопада, атакували Рівне безпілотником. Дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За його словами, внаслідок удару в будинку загорілися дві квартири. Спочатку було відомо про п’ятьох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до шести. На місці працюють усі необхідні служби. Міська влада готує відселення мешканців пошкодженого будинку.

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Коваль також повідомив, що ремонтні роботи, зокрема встановлення вікон, планують розпочати вже вранці.

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«Поранено шестеро людей, з них двоє діти. Ремонтні роботи у будинку, зокрема, встановлення вікон, плануємо розпочати вже зранку», – написав він.

Також внаслідок атаки у Здолбунові сталося загорання гаража та автівки. За даними Коваля, інформація про потерпілих наразі не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада російські війська атакували Рівненщину. Через удари без електропостачання залишилися Костопіль і населені пункти Рівненського та Сарненського районів.