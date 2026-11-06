Наслідки ворожого удару вранці 6 листопада

Уранці в п’ятницю, 6 листопада, внаслідок російської атаки загинув мешканець Сарненського району. Також пошкоджені житловий будинок і вантажівка. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Чоловік загинув внаслідок ранкової атаки на Рівненщину. Сталося це в одному з сіл Сарненського району. Представники спеціальних служб працюють на місці події», – зазначив Олександр Коваль.

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Упродовж ранку повітряну тривогу в Сарненському районі оголошували тричі: з 04:13 до 04:49, з 06:12 до 06:43 та з 07:26 до 07:58.

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Нагадаємо, нещодавно ворог атакував енергетичну інфраструктуру Рівненської та Тернопільської областей.