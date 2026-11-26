Ділянку виділять із земель, що не надані у власність чи користування

Депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 26 листопада, проголосували ухвалу про надання релігійній громаді парафії Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва храму на вул. Під Голоском. Ухвалу підтримав 41 обранець.

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Відповідно до ухвали, депутати надали релігійній громаді Львівсько-Сокальської єпархії Української православної церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га на вул. Під Голоском для будівництва та обслуговування храму. Ділянку виділено за рахунок земель, що не надані у власність або користування, з подальшим їх переведенням до земель житлової та громадської забудови.

Релігійна громада має подати міській раді на затвердження проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки.