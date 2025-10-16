Новий храм виконають у мінімалістичному стилі з використанням природних матеріалів

У Львові обрали найкращий проєкт нового храму Різдва Христового Української греко-католицької церкви, який збудують поблизу Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Про це 16 жовтня повідомив департамент архітектури та просторового розвитку ЛМР.

Йдеться про забудову ділянки 0,14 га в районі проєктованої вул. Ряшівської та вул. Землеробної. У 2023 році Львівська міська рада затвердила відповідний проєкт землеустрою та передала її в оренду РО «Релігійна громада Української греко-католицької Церкви парафії Всіх Святих українського народу у Залізничному районі Львова».

LEV Development зводить не просто споруди. Він будує вулиці, країну, майбутнє. У кожному ЖК – стиль, якість та особливі цінності. Заради щасливого сьогодні й впевненого завтра.

За детальним планом території ця ділянка належить до земель комерційно-виробничого призначення, однак генплан дозволяє будувати на ній культові споруди, адже зараз земля вільна від забудови. У липні УГКЦ звернулась до міста за дозволами на будівництво, однак міська рада переконала церкву провести архітектурний конкурс на найкращий проєкт будівлі.

16 жовтня департамент архітектури опублікував проєкт переможця – архітектурної майстерні «Симетрія», яка запропонувала збудувати новий храм у мінімалістичному стилі з використанням природних матеріалів. Проєкт розробили архітектори Катерина Шклянка, Марія Москалюк, Микола Рибенчук, Олена Рибенчук та Макар Москалюк.

Проєкт-переможець від архітектурної майстерні «Симетрія»

Друге місце посів ще один проєкт авторського колективу Миколи Рибенчука, Катерини Шклянки та Марії Москалюк.

Третє – Данило Швець, Надія Дзюбка та Олег Бондар із львівської компанії «Швець та Партнери».

Окрему відзнаку від журі конкурсу отримав проєкт архітекторів із Ужгорода – Юрія Багрія, Олександри Гегедаш та Володимира Черешні.

Переможці конкурсу отримали 250 тис. грн премії, а фіналісти – по 150 тис. грн і 100 тис. грн відповідно. Половину премій покрила покрити Релігійна громада УГКЦ парафії Всіх Святих Українського народу у Залізничному районі Львова.