Червоним кольором позначена ділянка, на якій УГКЦ хоче збудувати храм

Депутати Львівської міської ради на засіданні в четвер, 24 липня, дозволили Релігійній громаді (парафії) Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Залізничному районі Львова розробити земельну для будівництва церкви на Білогорщі.

Йдеться про ділянку площею 0,5 га на вул. Роксоляни, яка зараз вільна від забудови і не надана у власність. У пояснювальній записці до проєкту ухвали вказано, що релігійна громада звернулася до ЛМР із проханням передати цю ділянку під будівництво храму.

24 липня депутати проголосували дозволили Релігійній громаді (парафії) Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ у Залізничному районі розробити проєкт землеустрою щодо відведення ділянки під будівництво церкви.

У подальшому місто має затвердити готові документи на землю та видати містобудівні умови та обмеження для нового будівництва.