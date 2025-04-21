Митрополичі сади довкола собору Святого Юра заклали у 1762-1771 роках

УГКЦ планує облагородити та відкрити для відвідувачів територію Митрополичих садів біля собою Юра у Львові та створити там літній театр. Про це в понеділок, 21 квітня, під час брифінгу повідомив архієпископ і митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк. Церква отримала цю землю після п’ятирічної судової тяганини.

Архієпископ і митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк подякував міській, обласній та державній владі за передачу землі церкві та сприяння у цьому процесі. А також поділився планами на облагородження цієї території, аби зробити її доступною для мешканців та гостей міста.

«Там би було дуже добре збудувати літній театр, де був би якийсь джаз чи хори співали, щоб сюди можна було прийти. Щоб насичувати народ чи музикою, чи співом, чи чимось подібним. Роки воно занедбане було і, слава Богу, що це сталося. Ви бачите, як внизу ми зробили. Там є ще багато роботи, скажім відновити арку, доріжки, насадити клумби, деревця, декоративні квіти – все це буде сплановано і зроблено, щоби люди мали де відпочити», – сказав Ігор Возьняк.

Архієпископ і митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк подякував за підтримку міській та обласній владі

Львівська міська рада зі свого боку допоможе церкві пропозиціями щодо впорядкування та облаштування повернутої території. Йдеться про 2,3 га в центральній частині Львова на схилі пагорба позаду собору святого Юра, між вулицями Листопадового Чину, Городоцької, Шептицьких та поруч парку Івана Франка.

Як розповів мер Львова, фахівці міськради запропонують на вибір церкві декілька варіантів облагородження цієї території.

«Я думаю, що це публічний простір. Думаю, Митрополит Андрей теж мав свої якісь задуми на цей простір. Взагалі цей собор – це є окраса міста Львова. Звідси феноменальний вигляд на місто. Тому вся ця територія має бути такою привітною і для отців, і для львів’ян», – зазначив міський голова Андрій Садовий.

Нагадаємо, Митрополичі сади та бібліотеку Шептицького офіційно передали Курії Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви.

Вирішенням багаторічного конфлікту стало підписання на початку березня 2025 року меморандуму між Львівською міськрадою, ЛОВА, Держспецзв’язком, Концерном радіомовлення та Львівською Архиєпархією УГКЦ. Документ передбачав чіткий план та терміни реалізації, щоб уникнути затягування процесу для кожного з його учасників.

Відтак Львівська мерія відразу після підписання меморандуму передала нижню частину садів державі. Після цього Концерн радіомовлення відмовився від користування двома іншими сусідніми ділянками, а Держспецзв’язок зі свого боку передав бібліотеку Шептицького обласній адміністрації. А вже Львівська ОВА об'єднала всі ці об’єкти в єдиний комплекс і передала його церкві.