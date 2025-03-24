Митрополичі сади розташовані біля собору Юра і митрополичих палат, вони віддавна належали УГКЦ

Господарський суд Львівської області закрив судове провадження щодо Митрополичих садів біля собору Юра УГКЦ. Про це у понеділок, 24 березня, повідомив керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко.

«Сьогодні закінчилися 5 років митарств в судах щодо Святоюрських митрополичих садів. Львівська міська рада виконала усі свої зобовʼязання відповідно до меморандуму, який ми підписали на початку місяця», – написав Євген Бойко у Facebook.

Держспецзв’язок має ще підписати акт приймання-передачі приміщень бібліотеки Шептицького та ТП. Концерн радіомовлення повинен припинити право постійного користування земельними ділянками та укласти з Львівською курією УГКЦ договір сервітуту. Після цього Львівська обласна адміністрація проведе завершальний крок – обʼєднає три земельні ділянки в одну і разом з бібліотекою передасть усе Церкві.

Нагадаємо, 5 березня Львівська обласна військова адміністрація, Львівська міська рада, Концерн радіомовлення Державна служба спеціального зв’язку підписали меморандум про передачу Митрополичих садів у користування курії Львівської архиєпархії УГКЦ. А 6 березня Львівська міська рада погодила передачу земельних ділянок нижньої частини Митрополичих садів у власність Львівської обласної військової адміністрації, яка натомість має передати їх у користування Української греко-католицької церкви. 17 березня Концерн радіомовлення та ЛОВА отримали витяги з містобудівної документації на дві інші земельні ділянки садів. А 20 березня Держспецзвʼязок отримав погодження і передав ЛОВА бібліотеку Шептицького на вул. Листопадового Чину. У червні 2024 року понад 2 га Митрополичих садів, які розташовані між вулицею Листопадового Чину і собором Юра, остаточно повернули у власність УГКЦ. Після кількох років судової тяганини Верховний Суд України повністю відмовив у позові військовій прокуратурі, яка представляла інтереси Держспецзв’язку.

Митрополичі сади довкола собору Святого Юра заклали у 1762-1771 роках. На верхніх садах відбуваються урочистості, концерти, територія доглянута. Тим часом нижні, за які йшов спір, занедбані і не використовуються. Цю ділянку радянська влада у 1951 році закріпила за Львівським обласним управлінням зв’язку. Там розмістили ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ (Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення), які глушили радіозв’язок у часи СРСР.