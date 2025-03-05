Меморандум підписали у середу, 5 березня

Львівська обласна військова адміністрація, Львівська міська рада, Концерн радіомовлення Державна служба спеціального зв’язку у середу, 5 березня, підписали меморандум про передачу Митрополичих садів у користування курії Львівської архиєпархії Української греко-католицької церкви. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що Церкві повертається бібліотека Шептицького.

«Сьогодні у Львові завершується довга історія. Меморандум дозволяє остаточно повернути Церкві її історичну спадщину – Митрополичі сади та бібліотеку Шептицького. Це більше, ніж просто юридичне рішення. Це відновлення справедливості та поваги до спадщини нашого міста. Те, що колись було відібрано комуністами, має належати його законним власникам», – написав Андрій Садовий.

Він зазначив, що на сесії Львівської міськради у четвер, 6 березня, у порядок денний планують включити рішення, яке дозволить місту виконати свою частину зобов’язань – передати комунальну ділянку нижніх Митрополичих садів ЛОВА. Міський голова повідомив, що Концерн радіомовлення більше не користуватиметься іншими двома ділянками садів, а Держспецзв'язку передає будівлю бібліотеки Шептицького на вулиці Листопадового чину, 28 Львівській ОВА.

«Після цього колеги з ОВА обʼєднають три земельні ділянки в одну і мають передати весь земельний комплекс разом з бібліотекою Шептицького Церкві. Очікую, що всі сторони також діятимуть швидко та відповідально. Львів – це місто, яке шанує свою історію. І сьогодні ми зробили важливий крок, щоб ця історія була чесною», – додав Андрій Садовий.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що передача відбуватиметься у належний та законодавчо визначений спосіб. За його словами, меморандум враховує інтереси церкви, громади та держави.

«У теперішній час нам необхідно об'єднуватися, а не шукати розбіжності. Дякую усім, хто долучився до того, аби ухвалити правильне рішення», – зазначив Максим Козицький.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Митрополичі сади, які розташовані на площі понад 2 га між вулицею Листопадового Чину і собором Юра, остаточно повернули у власність УГКЦ. Судова тяганина тривала кілька років і Верховний суд повністю відмовив у позові військовій прокуратурі, яка представляла інтереси Держспецзв’язку. Рішення не можна оскаржити.

Митрополичі сади заклали у 1762-1771 роках. Територія належить до спадщини ЮНЕСКО. У постійному користуванні Львівської архиєпархії УГКЦ перебували верхні сади, де відбуваються урочистості, концерти. Водночас нижні сади, за які була суперечка, занедбані, територію не використовували.

Під час радянської окупації, 1951 року, цю ділянку передали Львівському обласному управлінню зв’язку. Там розташували ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ (Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення), які глушили радіозв’язок у часи. Останню таку вежу демонтували 2016 року. Після цього приватний нотаріус з Києва зареєстрував за концерном право власності на трансформаторну підстанцію та технічний будинок радіостанції, які розташовані в Митрополичих садах.

ЛМР у 2020 році зареєструвала право власності на ділянку та передала її в користування УГКЦ. Проте прокуратура звернулася до суду, який скасував ухвалу міської ради. Мерія оскаржила рішення в апеляції й касації, зверталась до президента, Верховної Ради. Звернення до президента підписали 40 народних депутатів.