Львівська міська рада передала територію Митрополичих садів у користування УГКЦ

Господарський суд Львівської області відмовився арештувати територію Митрополичих садів, яку Верховний Суд повернув у користування УГКЦ. Тепер Держспецзвʼязок та Львівська ОВА подали новий позов, яким намагаються повернути ділянку у користування держави.

Йдеться про ділянки загальною площею 2,15 га на пл. Святого Юра, 5, де раніше були розташовані ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ (Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення), які глушили радіозв’язок у часи СРСР. Останню з них демонтували у 2016 році. Ця земля з 1951 року була закріплена за Львівським обласним управлінням зв’язку й перебувала в державній власності. Після проголошення Незалежності України земля автоматично залишилась в держвласності, в розпорядженні Львівської ОВА, а правонаступником обласного управління зв’язку став Концерн РРТ Державної служби спеціального зв’язку.

Однак історично територія належна до собору Святого Юра і є частиною Митрополичих садів. У 2016 році київський приватний нотаріус Роман Падалко зареєстрував за концерном право власності на трансформаторну підстанцію та технічний будинок радіостанції, що дозволило Концерну РРТ зареєструвати за собою і ділянку біля храму. У 2020 році Львівська міськрада звернулась до ОВА, Концерну та Кабміну з проханням передати ділянку в користування міста, втім, не отримавши відповіді, самостійно зареєструвала право власності на ділянку та передала її в користування Курії Львівської архиєпархії УГКЦ.

Після тривалих судових процесів, у червні 2024 року Верховний Суд підтвердив право власності на ділянку за УГКЦ. Після цього Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони в інтересах Львівської ОВА вирішила витребувати понад 2 га землі під Митрополичими садами у Львівської міської ради. Для забезпечення позову прокуратура просила суд на цю ділянку накласти арешт.

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, 16 грудня Західний апеляційний господарський суд Львівської області в клопотанні про арешт відмовив.

«У приватних розмовах наче всі “за” те, щоб територія Митрополичих садів належала церкві та що саме такою є їхня кінцева мета. Це на словах, а на ділі ми отримуємо судові позови. Натомість єдине, що треба зробити шановним державним структурам – це просто припинити судитися», – зазначив Любомир Зубач.

Додамо, що Святоюрська гора – це великий комплекс довкола церкви Святого Юра з садом, який заклали у 1762-1771 роках. Ця територія належить до спадщини ЮНЕСКО і перебуває у постійному користуванні Львівської архиєпархії УГКЦ. На верхніх садах відбуваються урочистості, концерти, територія доглянута. Тим часом нижні, за які йшов спір, занедбані і не використовуються.