Володимир Зеленський відзначив юних українців, які допомагають Україні

Президент України Володимир Зеленський відзначив юних українців, які своїми талантами та добрими справами допомагають Україні. Серед тих, кого нагородили, – троє дітей зі Львівщини. Про це у суботу, 21 листопада, повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.



Анна-Марія Герман із Комарного Львівського району отримала відзнаку «Золоте серце». Дівчина є співачкою, бандуристкою та волонтеркою. Завдяки благодійним виступам на вулицях міст і в храмах вона зібрала для потреб ЗСУ понад 7 млн грн. Також Анна-Марія є авторкою більш ніж 20 пісень.

Максима Зарічного, який через poсійську окупацію був змушений покинути рідну Херсонщину та знайшов новий дім в Івано-Франковому на Яворівщині, удостоїли відзнаки «Майбутнє України». Після переїзду хлопець долучився до благодійних заходів та виступає з концертами. За час повномасштабної війни йому вдалося зібрати понад 2 млн грн на потреби українських військових. За ці гроші придбали, зокрема, дрони, термінали супутникового зв’язку Starlink та генератори. Максим Зарічний є студентом Львівського музичного фахового коледжу.

Юрій Напора зі Львова також отримав відзнаку «Майбутнє України». На початку повномасштабного вторгнення, коли йому було лише вісім років, хлопець разом із батьком почав організовувати благодійні концерти та збирати кошти для українських захисників. Загалом йому вдалося зібрати вісім млн грн. За ці гроші придбали автомобілі, дрони, квадрокоптери Mavic, тепловізори, прилади нічного бачення та військове спорядження.