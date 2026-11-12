Клієнти платили по 2,5 тис. доларів за внесення даних у систему «Шлях»

Придніпровський районний суд Черкас виніс вирок одному з учасників схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. На підставі підроблених документів благодійних організацій їх вносила у систему «Шлях» Львівська ОВА. Тимуру Карасьову призначили умовний термін, він також задонатив ЗСУ 3 млн грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2026 року, уродженець Черкащини Тимур Карасьов входив до складу злочинної групи, яка переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Їх вносила у систему «Шлях» Львівська ОВА на підставі підроблених документів благодійних організацій. У вироку вказано, що один з учасників схеми мав зв’язки у Львівській ОВА, але його дані приховані.

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Тимур Карасьов із спільником були виконавцями. За вказівкою організатора схеми, Карасьов підшуковував клієнтів, а інший учасник схеми отримував підроблені документи нібито від благодійних організацій, які передавали Львівській ОВА для включення їх у систему «Шлях». У вироку вказано, що учасники схеми не бачилися із клієнтами, а всю комунікацію проводили онлайн. Оскільки цей вирок винесли Тимуру Красьову, у ньому не вказано, хто був організатором цієї схеми чи його спільником.

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У матеріалах справи вказано, що клієнти платили по 2,5 тис. доларів за внесення даних у систему «Шлях». Вони виїздили за кордон, зокрема, як волонтери БФ «Український джавелін», БФ «Наші добрі справи», БФ «Степана Бандери» та ін. Накази підписував начальник ЛОВА. Відомо, що схема діяла з липня 2022 року по січень 2023 року.

Із вироку відомо, що у помешканні Тимура Карасьова у січні 2023 року провели обшуки та вилучили пістолет. Сам чоловік був у розшуку, його затримали у Латвії ще у березні 2026 року. Слідчий суддя у Латвії замінив екстрадиційний арешт на 25 тис. євро застави, потім Карасьов ухилявся від екстрадиції і у вересні 2026 року його повторно затримали, а у жовтні передали українським правоохоронцям.

У листопаді Тимур Карасьов уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Він визнав свою провину у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 ККУ та ч.1 ст.263 ККУ, а також перерахував ЗСУ 3 млн грн.

Цю справу розглянула суддя Тетяна Гамова, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона затвердила угоду з прокурором та призначила Карасьову покарання – 5 років тюрми з трирічною забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування. Однак його звільнили від основного покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.