Нещодавно журналісти антикорупційного центру NGL.media помітили, що Львівська ОВА погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами з підписом російського імператора Алєксандра III від вигаданої громадської організації – це трапилось восени 2022 року.

Після публікації розслідування ЛОВА повідомила, що на початку повномасштабної війни система не була технічно адаптована до воєнних умов, доступ до реєстрів був обмежений, а усі рішення про внесення людей у систему «Шлях» приймались колегіально. Чиновники не заперечують, що були поодинокі порушення термінів перебування за кордоном, але йдеться лише про 3,7% від загальної кількості дозволів.

Разом з тим редакції ZAXID.NET відомі факти, коли у 2022-2023 роках волонтерам не приймали документи в ЛОВА тільки через те, що цифра у листі була не тим шрифтом або знаходили дрібні помилки. Тільки з огляду на цю обставину відповідь Львівської ОВА журналістам про те, що «за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали», ставить під сумнів правдивість цих слів та демонструє вибірковий підхід до перевірки документів залежно від обставин і заявників.

ZAXID.NET вирішив пригадати резонансні випадки втечі за кордон завдяки системі «Шлях». Більшість цих порушень виявили журналісти NGL.media, які розслідують схеми перетину кордону за системою «Шлях» у приватних, а не волонтерських цілях.

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У березні 2022 року син проросійського політика Андрія Портнова Ігор за сприяння ЛОВА виїхав за кордон завдяки фальшивому листу-проханню від громадської організації. Він нібито їхав по гуманітарну допомогу, але так і не повернувся в країну.

Ігор Портнов. Скріншот з відео

У квітні 2022 року сприянням ЛОВА скористався і екснардеп Олександр Третьяков. Укртрансбезпека повідомила NGL.media, що до системи «Шлях» його внесла Львівська обласна військова адміністрація, але там цей факт заперечили. Журналісти пояснюють, що перші два місяці війни ЛОВА отримувала звернення від громадських організацій, а потім надсилала запити на перетин водіями кордону у Держприкордонслужбу. Тільки з травня в адміністрації почали оформлювати дозволи на виїзд окремими наказами і безпосередньо вносити людей у систему «Шлях».

Олександр Третьяков

Посприяти Третьякову в перетині кордону ЛОВА попросила «Народна самооборона Львівщини». Екснардеп сам звернувся до ГО і попросив допомогти привезти вантаж для ЗСУ, але потім обдурив львівських волонтерів та не повернувся з-за кордону.

NGL.media з’ясувало, що Львівська ОВА весною 2022 року двічі вносила Павла Дубневича до системи «Шлях» за зверненнями Солонківської сільради, які підписував його батько Богдан Дубневич. Проте Павло так і не скористався цими дозволами, бо виїхав з країни раніше – у перший день повномасштабного вторгнення, коли ще діяли звичні правила перетину кордону.

Павло Дубневич

Голова ГО «Корпус сприяння армії» Михайло Міхняк допоміг понад 20 чоловікам виїхати за кордон нібито за гуманітарною допомогою. Він представляється помічником заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода. Сам посадовець цю інформацію спростовував, однак журналісти NGL.media з’ясували, що Юрій Холод таки вів приватне листування із Михайлом Міхняком, яке стосувалося виїзду чоловіків призовного віку за кордон за допомогою системи «Шлях», ще й оприлюднили скріншот переписки. Суд призначив Міхняку тюремний термін.

Юрій Холод та Михайло Міхняк

Олексій Шевчук впродовж майже року був позаштатним радником голови ЛОВА Максима Козицького з питань гуманітарної допомоги та волонтерства, був головою координаційного штабу з питань надання гуманітарної допомоги ЛОВА. NGL.media встановили, що пов’язані із Шевчуком та адвокатським об’єднанням Barristers (Шевчук раніше був керуючим партнером Barristers) громадські організації допомогли виїхати за кордон майже 200 чоловікам.

Олексій Шевчук

До схеми виїзду за кордон через систему «Шлях» причетна й родичка голови ЛОВА Максима Козицького – за даними NGL.media, Наталія Муха одружена з братом Ольги Козицької, яка є дружиною брата голови ЛОВА Степана Козицького та причетна до схеми виїзду 200 чоловіків за кордон.

До ще однієї схеми переправлення ухилянтів за кордон був причетний на той час помічник депутата ЛОР Олександра Ганущина Андрій Тупіс, експрацівник Львівської облради Юрій Юревич, засновниця БФ «Зерно віри» Ярина Сподар та львів’янин Віталій Уштан. За гроші вони вносили військовозобов’язних чоловіків у систему «Шлях» для втечі за кордон. Тупісу суд призначив 180 тис. грн штрафу, а іншим учасникам схеми іспитові термни.

Геннадій Васьків

ZAXID.NET писав і про екзаступника мера Львова Геннадія Васьківа, якого підозрюють у розтраті благодійної допомоги з Естонії. Відомо, що він втік з України через систему «Шлях» під виглядом перевезення гуманітарної допомоги. Родина Васьківа теж виїхала за кордон. Його дружина і двоє дітей виїхали з України в квітні 2024 року, а зять незаконно виїхав у один день із Геннадієм Васьківим, у березні того ж року, як водій гуманітарки.

Уже ексдепутат Золочівської райради від «Сила і честь» на Львівщині Борис Довбета покинув Україну через систему «Шлях» у квітні 2022 року завдяки зверненню райради до Львівської ОВА. Він виїхав нібито за гуманітарною допомогою, яку так і не привіз. Згодом він написав заяву на складення мандату.

У 2023 році ще один депутат із Львівщини склав мандат через виїзд за кордон. На той час 22-річний Дмитро Копанчук виїхав за кордон, супроводжуючи батька з другою групою інвалідності, і вирішив не повертатись в Україну. Він був депутат Рудківської міськради та є сином народної депутатки від «Слуги народу» Олени Копанчук.

Туристи і система «Шлях»

Не усі військовозобов’язані чоловіки скористались «Шляхом» для втечі за кордон, дехто використовував його для відпочинку чи в приватних цілях. Наприклад, Юрій Ломага з «Європейської солідарності» у жовтні 2022 року, за даними NGL.media, їздив на сімейний відпочинок у Дубаї – донька депутата оприлюднила фото у Інстаграмі, але згодом закрила доступ до сторінки. У розмові з журналістами Ломага спершу не зміг пригадати чи був він у Дубаї, а згодом згадав, що проходив там лікування кілька днів. Він скористався дозволом на перетин кордону через систему «Шлях» за клопотанням благодійного фонду його близького бізнес-партнера і патрона Григорія Козловського «Домівка Милосердя».

А депутат Львівської міськради Назарій Бербека влітку 2022 року виїхав за гуманітарною допомогою за кордон та встиг відвідати узбережжя Адріатичного моря в Хорватії разом з сім’єю. Сам Бербека пояснював журналістам NGL.media, що лише відвозив сім’ю на відпочинок, але не заперечував, що перебував у готелі кілька днів.

Депутата Львівської облради від «Голосу» Захара Миляника кілька разів супроводжувала сім’я у волонтерських закордонних поїздках, щонайменше раз із сім’єю виїздив і ще один депутат «Голосу» Северин Хобзей. У сімейні поїздки їздив і депутат Львівської облради від «Слуги народу» та керівник Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Кабінет міністрів змінив правила перетину кордону для частини військовозобовʼязаних – чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, відтоді перетинають кордон на загальних підставах. Мінсоцполітики та Мноборони мають розробити новий механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.