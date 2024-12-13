Геннадій Васьків у мерчі благодійного фонду Все для Перемоги, через який він, ймовірно, привласнив благодійну допомогу з Естонії

Печерський районний суд Києва 29 листопада дозволив затримати колишнього заступника мера Львова, 43-річного Геннадія Васьківа, якого Державне бюро розслідувань підозрює в привласненні благодійної допомоги з Естонії. Ще у березні 2024 року Геннадій Васьків виїхав з України через систему «Шлях» під виглядом перевезення гуманітарної допомоги і досі не повернувся. 15 листопада йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ, її вручили через близьких родичів та адвоката.

Як вказано в матеріалах кримінального провадження, опублікованих у судовому реєстрі, ДБР відкрило справу щодо ймовірного привласнення благодійної допомоги з Естонії 24 березня 2023 року. Слідство вважає, що у 2021 році Геннадій Васьків разом зі спільником заснували ТзОВ «Айсі Констракшн», однак засновником компанії вказали давнього знайомого Олександра Чернова. Разом із тим, за даними слідчих, Геннадій Васьків, разом із спільником, самостійно обирали кандидатів на різні посади в компанію, а також через Олександра Чернова внесли на рахунки компанії 1,3 млн грн.

Після початку повномасштабного вторгнення спільник запропонував Геннадію Васьківу ліквідувати «Айсі Констракшн», однак він відмовився й запропонував зняти гроші з рахунків фірми й надалі самостійно нею займатися. У грудні 2022 року він завів у бенефіціари компанії дружину рідного брата Марту Люту. Ця інформація слідчих збігається з даними аналітичної системи YouControl. Тоді ж директором ТзОВ призначили Романа Панасюка – екс-керівника управління економіки ЛМР та співзасновника ГО «Все для Перемоги».

У березні 2022 року Геннадій Васьків створив благодійний фонд «Все для Перемоги», через який у травні уклав меморандум про партнерство з естонською благодійною організацією MTU Slava Ukraini, засновницею якої була естонська депутатка Йоганна-Марія Лехтме. У серпні 2022 року, як стверджує слідство, Геннадій Васьків вирішив привласнити благодійні пожертви, які збирає MTU Slava Ukraini. Для реалізації свого плану він залучив ТзОВ «Айсі Констракшн». Зокрема гроші естонських благодійників він виводив на рахунки підконтрольної йому фірми «Айсі Констракшн». Слідство вважає, що ціни на товари, які купували за пожертви, були завищені. Таким чином, за період із вересень 2022 року по березень 2023 року Васьків вивів на рахунки підконтрольної фірми 1,55 млн євро (понад 59 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Працівники «Айсі Констракшн» також були волонтерами БФ «Все для Перемоги». Слідчим поки що не вдалось встановити їх причетність до розкрадання благодійної допомоги, однак в матеріалах справи вказано, що за вказівкою Геннадія Васьківа вони отримували від естонського фонду значно більше грошей, ніж їм було потрібно для закупівлі гуманітарки. Через завищення вартості товарів керівник фонду міг привласнити понад 18 млн грн.

Крім цього, Геннадія Васьківа підозрюють у привласненні 772 тис. грн від Європейського інвестиційного банку. Його фонд через фірму-прокладку «Айсі Констракшн» мав постачати самозігріваючі продуктові набори, вартість яких також завищили.

У інтерв’ю ZAXID.NET колишній бізнес-партнер Геннадія Васьківа Олександр Чернов розповідав, що благодійний фонд справді використовував «Айсі Констракшн» як прокладку для виведення грошей. Коли він про це дізнався й повідомив Васьківу, що припиняє з ним співпрацю, його усунули від керування фірмою. Також він заявив про тиск з боку екс-колег та фабрикування щодо нього іншої кримінальної справи.

15 листопада слідчі повідомили Геннадію Васьківу про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ – використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану в особливо великому розмірі. За вчинене йому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозру замість нього отримали його близькі родичі та адвокат. Детективи також просили суд обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту, зазначивши, оскільки він є колишнім заступником міського голови Львова та має знайомства в Львівській ОВА, тому може отримувати дозволи на виїзд за кордон, аби уникнути відповідальності та затягувати слідство.

Однак у матеріалах справи вказано, що 21 березня 2024 року Геннадій Васьків виїхав з України під виглядом перевезення гуманітарної допомоги через систему «Шлях». Кордон він перетнув у пункті пропуску «Шегині». Станом на 15 листопада в Україну він так і не повернувся. На його сторінці у Facebook, де він раніше активно рекламував свою благодійну діяльність, останній допис датований 11 березня. Соцмережі БФ «Все для Перемоги» взагалі не активні з травня 2023 року, а домен сайту виставлений на аукціон. Під час вручення підозри його родичі повідомили слідчим, що він планував повернутися в Україну для закриття благодійного фонду.

ZAXID.NET намагався сконтактувати з Геннадієм Васьківим через різні месенджері та соцмережі, однак на момент публікації відповіді не отримав. Також ZAXID.NET кілька разів йому телефонував за актуальним номером телефону, однак він не взяв слухавку.

Слідчі зазначили, що в межах кримінального розслідування Геннадія Васьківа неодноразово викликали для надання свідчень, однак жодного разу він так і не з’явився на виклик. Тому правоохоронці просили суд дозволити арештувати його для обрання запобіжного заходу – арешту на 60 днів.

29 листопада суддя Печерського райсуду Києва Світлана Шапутько клопотання слідчих задовольнила і дозволила затримати Геннадія Васьків для метою приводу для участі в розгляді клопотання про арешт. Цю ухвалу оскаржити не можна.

Додамо, що в межах провадження суд також арештував 100% статутного капіталу ТзОВ «Айсі Констракшн» та майно, що належить компанії і фонду. В червні 2023 року ДБР провело обшуки в офісах компанії та фонду й вилучило документи, що підтверджують господарську діяльність. Суд також арештував майно, яке вилучили під час обшуків в будинку у Винниках, де жив Геннадій Васьків. Офіційно він записаний на його батьків.

Більше про публічний скандал із привласненням благодійної допомоги з Естонії ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Васьків, гроші, два БФ». Після публікації матеріалу Геннадій Васьків подав позов до ZAXID.NET, а також до ТРК «Люкс», «Вести Анлімітед», інформагенції «Лігабізнесінформ» та «Престайм.ком.юа» про захист честі та гідності, а також спростування недостовірної інформації й відшкодування моральної шкоди. У позові він зазначав, що викладені в публікаціях звинувачення нібито не відповідають дійсності, містять оціночні судження та погіршили його стосунки з друзями та дружиною. Він також замовив приватну експертизу публікацій. Зараз цей позов розглядає Галицький районний суд Львова.