Скандал зі зловживаннями зібраними в Естонії грошима для України і причетність до цього українських фірм та екс-заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа уже тривалий час перебуває у фокусі уваги не лише ZAXID.NET, але й естонських медіа.

Наш ведучий Андрій Дрозда поспілкувався із Олександром Черновим, інформатором, завдяки якому про махінації із грошима стало відомо широкому загалу.

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Вітаю, це Андрій Дрозда, ви на порталі ZAXID.NET, і сьогодні ми будемо говорити про тему зловживань на волонтерстві і про людей, які видають себе за волонтерів, а насправді заробляють на цій історії. В Естонії зараз палає величезний скандал, внаслідок якого голова найбільшого благодійного фонду, що допомагав Україні, MTÜ Slava Ukraini, пішла у відставку і склала мандат депутатки естонського парламенту. Цей політичний міжнародний скандал позначився й на довірі естонців до пожертв для України і рівень донатів фактично впав до нуля.

Про всі нюанси і різноманітні кримінальні повороти цієї, без перебільшення, захопливої детективної історії ми будемо спілкуватися з інформатором естонських правоохоронних органів і наглядової ради фонду «Слава Україні», які намагаються в Естонії розібратися в ситуації, Олександром Черновим.

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Ви зараз перебуваєте під домашнім арештом у Павлограді Дніпропетровської області через звинувачення у торгівлі зброєю. Нещодавно у вашому автомобілі знайшли якусь зброю – гранатомет, запали до гранат. Розкажіть, як так сталося?

12 травня приблизно о шостій годині я почув, що хтось вибиває двері. Це була поліція, яка показала ордер на обшук квартири через ймовірне зберігання зброї. Я був спокійний, мене ще оперативник запитав, чому я такий спокійний, а я був впевнений, що обшук у справі щодо естонського і українського фондів. Вони обшукали квартиру, нічого не знайшли і пішли до автомобіля і перед тим, як обшукувати, запитали, чи є там заборонені речі. Я сказав, що ні, але в багажнику знайшли гранатомет. Я був дуже здивований.

Поліцейські зафіксували, але десь до двох годин чекали піротехніків, бо вони їхали з Дніпра. Коли піротехніки забрали гранатомет, було виявлено ще шість гранат. Я до того не причетний і ніколи не мав справи зі зброєю і заробляти на цьому не планував. Так я зрозумів, що почалося переслідування, щоб мене усунути, закрити, і щоб я не дав ніякої інформації щодо роботи естонського фонду з українським фондом «Все для перемоги» і компанією IC Construction.

Ви вважаєте, що вам цю зброю підкинули?

Так, я впевнений в цьому. В мене немає ворогів. Я приїхав у інше місто, прожив тут більше місяця і потім у мене знаходять зброю. І останнім часом я працював на фонді і з IC Construction і знав, які є зв’язки в керівника фонду, знав, що він багато спілкується з військовими і я розумів, що для нього дістати ту зброю взагалі не проблема.

Йдеться про Геннадія Васьківа, колишнього заступника мера Львова. З 2017 по 2021 рік він був заступником міського голови Львова і навіть був першим заступником якийсь час.

Так.

Який у вас автомобіль, у який підкинули зброю?

Mitsubishi Colt 2013 року випуску. Невеликий автомобіль.

Давно їздите на цій машині?

Я його придбав 30 листопада 2018 року, а в січні 2019 року я зареєстрував його в Херсоні на себе. Це мій перший і єдиний автомобіль.

Ви працювали значний період у Львові, в комунальних підприємствах Львівської міської ради. Як так сталося і відколи ви знаєте Геннадія Васьківа? Що вас пов’язує?

З Геннадієм Васьківим я познайомився, коли працював у «Дунапак Таврія» в Олешках на Херсонщині. Він був директором цього підприємства. Десь два роки ми пропрацювали у «Дунапак», потім він перейшов у Львів, куди його запросили в команду мера. Я залишився там, але ми підтримували зв’язок і згодом він запросив мене до Львова працювати з темою вивозу сміття. Я приїхав у 2020 році і 14 вересня я вже працював у «Львівспецкомунтрансі» директором із розвитку. Основним завданням було розібратися і знайти шляхи економії коштів при вивозі сміття. Я вивчив цю тему, багато провів зустрічей із мерами міст у Львівській і Закарпатській областях, вивчав ситуацію, дізнавався, чому ми так далеко возимо сміття – в Одеську, Миколаївську, Полтавську області, займався оптимізацією. Але після звільнення Геннадія в лютому 2021 року я звільнився в квітні цього ж року. Так як його не було, історія зі сміттям нікому не була особливо цікава, але мені сказали, що краще звільнитися.

Бо вас сприймали як члена команди Геннадія Васьківа?

Так.

Ви тоді вирішили працювати далі з Геннадієм і таким чином заснувалася компанія IC Construction?

Так. Ще з травня по вересень я працював у «Львівелектротрансі», в закупці, а потім він мені запропонував створити фірму, я мав бути її власником і директором, а за рік він обіцяв взяти мене в команду як партнера. Фірма мала брати участь в будівництві сміттєпереробного заводу у Львові, а мені ця тема була цікава, бо я вже працював зі сміттям і знав реальну проблему. Я розумів, що якщо у Львові її не вирішать, то за кілька років така ж проблема буде в Тернополі чи Луцьку. Це крутий проект і тому я погодився, бо це моя справа, мені дали можливість збудувати кар’єру.

Чи вдалося вам реалізувати ті ідеї, які звучали від Геннадія Васьківа, коли ви створювали цю компанію?

Ні. Тому, що партнер, який виграв тендер на будівництво, спочатку сказав, що все добре, приїжджав у офіс. Ми йому готували комерційні пропозиції, але завжди не проходили за ціною. Ми багато зустрічалися з львівськими забудовниками, бо до цього тема будівництва мені була невідомою. Я вивчав, що таке палі, шукав постачальників.

Чому, на вашу думку, ціна польському партнеру не підійшла, хоча у Васьківа були сподівання, що там все вдасться?

Тому, що там був закладений інтерес, в комерційну пропозицію були закладені бонуси. І розумів, що якщо паля в нас коштувала тисячу, то по факту вона коштувала близько 700. 30% було закладено, що це будуть бонуси.

Це все тривало, поки не почалося російське вторгнення?

Так.

Далі почалося волонтерство, як це почалося? Як ви знову опинились у одному човні з Геннадієм Васьківим?

Він повернувся з відпочинку, зібрав команду і сказав: «Давайте створимо благодійний фонд». Потім він познайомився з партнером із Харкова. Вони приїхали в офіс, ми поспілкувалися, ми розуміли, що ці люди палають ідеєю, бо вони під обстрілами виїхали з Харкова. Ми швидко зробили документи і 15 березня вже запустили фонд і 20 чи 26 березня завезли перші автомобілі для військових. Справа швидко набирала обертів, але ніхто не розумів, що робити. Почали спілкуватися з багатьма дотичними до гуманітарки людьми, перевізниками. Потім вже познайомилися з Йоганною-Марією Лехтме і почали працювати з її фондом. Геннадій сказав, що інші проекти йому не цікаві, його цікавить тільки фонд «Слава Україні».

Давайте уточнимо, що найбільший фонд із допомоги українцям у Естонії, який зенерував приблизно 6,5 млн євро пожертв від естонців за минулий рік. Йоганна була директоркою цього фонду і займалася операційною діяльністю. Попри те, що у фонду була наглядова рада, всі рішення ухвалювала Йоганна.

Як розвивалася ваша співпраця і якою була ваша роль?

Компанія IC Construction, коли почалась війна, взагалі не була пов’язана з жодним з благодійних фондів. Я був волонтером, бухгалтер був волонтером, Марія була волонтером. Ми всі були волонтерами фонду «Все для перемоги». Оскільки я мав досвід, я відповідав за логістику перевезення товарів із-за кордону. Спочатку це були логістичні процеси до Городка на Львівщині, де в нас був склад, потім ми перейшли на склад Дніпрі. IC Construction підключили до співпраці в серпні чи вересні 2022 року.

Підключили як кого?

Фонд «Слава Україні» в нас замовляв переобладнання автомобілів. Ми отримували кошти і шукали профільних спеціалістів.