Йоганна-Марія Лехтме входить до парламентської фракції Eesti 200 та була головою благодійного фонду допомоги Україні MTÜ Slava Ukraini

Підозрювану в розтраті благодійних коштів для України депутатка парламенту Естонії Йоганна-Марія Лехтме оголосила про відставку. Депутатка є головою естонської благодійної організації MTÜ Slava Ukraini, яку прокуратура Естонії підозрює в незаконній передачі 1,5 млн євро українській компанії IC Construction, пов’язаній з екс-заступником мера Львова Геннадієм Васьківим.

Як повідомило 19 травня видання ERR, Йоганна-Марія Лехтме заявила, що це її особисте рішення.

«Як депутатка Рійгікогу я продовжила б перебувати під підвищеною увагою громадськості, що не дало б змоги встановити істину або провести справедливе розслідування. Я також хочу вберегти від проблем партію, яка незаслужено потрапила під тиск з боку громадськості», – зазначила вона.

Йоганна-Марія Лехтме входить до парламентської фракції Eesti 200, водночас не є членкинею партії, але показала найкращий результат у списку Eesti 200 на парламентських виборах до Рійгікогу. Партія входить до урядової коаліції. За словами Йоганни-Марії Лехтме, вона не буде давати оцінку висунутим проти неї звинуваченням, однак дасть свідчення прокуратурі, що розслідує привласнення благодійних коштів.

Естонське видання Eesti Ekspress повідомило, що з попереднього місця роботи депутатка звільнилась через звинувачення у крадіжці. Засновниця комунікаційної компанії Miltton Анніка Аррас, де раніше працювала Лехтме, що під час роботи у проекті EWA (Європейська жіноча академія) вона підробила документи про витрати і привласнила «чотиризначну суму євро». Через скандал Лехме звільнилася за згодою двох сторін та уклала угоду про відшкодування.

Нагадаємо, після березневих парламентських виборів в Естонії розгорівся публічний скандал. На початку березня Консультативна рада фонду MTÜ Slava Ukraini, головою якого була Йоганна-Марія Лехтме, оголосила про внутрішню перевірку через підозри в нецільовому використанні коштів двома українськими партнерами, серед яких – фонд екс-заступника мера Львова Геннадія Васьківа «Все для перемоги» та фірма IC Construction, записана на дружину брата Геннадія Васьківа Марту Люту.

IC Construction отримала від MTÜ Slava Ukraini 1,5 млн євро. 9 травня естонська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення коштів, зібраних естонською організацією та переданих українській сумнівній компанії. Цю справу естонська прокуратура розслідує спільно з українськими правоохоронцями.

Інформатором у справі про привласнення коштів є Олександр Чернов – колишній комерційний директор компанії IC Construction. Раніше він розповів ZAXID.NET про те, що у жовтні торік почав збирати інформацію про сумнівну діяльність IC Construction, що стосується привласнення благодійних коштів, і планував передати її естонським партнерам. Однак 12 травня його затримала поліція Дніпропетровської області за підозрою в торгівлі зброєю. Сам він стверджує, що ця справа сфабрикована і пов’язана з його попередньою роботою.