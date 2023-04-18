У центрі скандалу опинилися голова естонського фонду MTÜ Slava Ukraini Йоганна-Марія Лехтме та її партнер у справі благодійності Геннадій Васьків

Екс-заступник міського голови Львова, керівник фонду «Все для перемоги» Геннадій Васьків та його партнерка у справі благодійності, голова естонської благодійної організації MTÜ Slava Ukraini Йоганна-Марія Лехтме опинилися в центрі публічного скандалу через підозру в розкраданні пожертв, призначених для допомоги Україні.

Як повідомляє The Kyiv Independent, після березневих парламентських виборів в Естонії розгорівся публічний скандал. Консультативна рада фонду MTÜ Slava Ukraini, який є найбільшим благодійним фондом для допомоги Україні (зібрав загалом щонайменше 6,5 млн євро), поставила питання щодо роботи засновниці Йоганни-Марії Лехтме. Рада фонду голосила про внутрішню перевірку через підозри в нецільовому використанні коштів двома українськими партнерами.

Журналісти The Kyiv Independent спільно з Delfi Estonia встановили, що йдеться про дві пов’язані між собою львівські благодійні організації. Це фонд «Все для перемоги», засновником якого є колишній заступник міського голови Львова Геннадій Васьків.

Інша організація – «Айсі Констракшн», якою керує друг і колишній колега Васьківа з львівської мерії Роман Панасюк. Саме ця компанія отримала 1,5 млн євро від естонських партнерів, і щодо використання цих коштів у наглядової ради MTÜ Slava Ukraini виникли питання.

Про активну співпрацю згаданих львівських організацій та естонського фонду MTÜ Slava Ukraini свідчить чимало дописів у соцмережах та спільних фото Геннадія Васьківа, Йоганни-Марії Лехтме та Романа Панасюка.

За даними YouControl, компанія «Айсі Констракшн» зареєстрована у Львові восени 2021 року як комерційна організація, основний вид її діяльності – «організація будівництва будівель». Вже під час великої війни фірма переорієнтувалася з будівництва на благодійність, залишившись комерційною. Виручка IC Construction минулого року становила 41,7 млн грн або близько 1 млн євро, а чистий прибуток – 9,3 млн грн або близько 250 тис. євро.

Керівник фірми Роман Панасюк підтвердив журналістам, що майже весь дохід компанія отримала від MTÜ Slava Ukraini за рахунок пожертв естонського народу.

Фонд Геннадія Васьківа «Все для перемоги» та «Айсі Констракшн», якою керує Роман Панасюк, тісно пов’язані між собою через власників та управління.

«Айсі Констракшн», за інформацією YouControl, зареєстрована на Марту Люту. Вона купила компанію у серпні 2022 року в Олександра Чернова. Він є керівником відділу логістики фонду «Все для перемоги».

Як свідчать акаунти Марти Лютої в соцмережах, вона працює майстром манікюру в салоні Healthy Beauty у Львові, що належить Оксані Васьків, дружині Геннадія Васьківа.

Сам Васьків заявив, що не знає, хто є власником «Айсі Констракшн», але виставив у Facebook спільне з Мартою Лютою фото, зроблене біля церкви на вербну неділю, 9 квітня. Крім того, журналісти виявили, що дві згадані організації працюють в одному офісі, а фонд «Все для перемоги» має ще однойменну дочірню громадську організацію, яку очолює керівник «Айсі Констракшн» Роман Панасюк.

Організація Геннадія Васьківа «Все для перемоги» не публікує жодних звітів про свою благодійну діяльність. Після того, як журналісти поцікавилися цим, Геннадій Васьків пояснив, що «оприлюднити звіти ще не встигли». А після оголошення аудиту в естонських партнерів сайт «Все для перемоги» взагалі перестав працювати.

Геннадій Васьків і Роман Панасюк знайомі щонайменше з 2018 року, оскільки разом працювали в мерії Львова. Панасюк очолював управління економіки Львівської міськради, коли Васьків був заступником міського голови з фінансово-економічних питань у 2017-2021 роках.

Джерела, ознайомлені зі справою, повідомили The Kyiv Independent, що Державне бюро розслідувань України вже розпочало розслідування ймовірного зловживання естонськими пожертвами в Україні. Сама Йоганна-Марія Лехтме сказала Delfi Estonia, що не має претензій до українських партнерів благодійної організації, назвала їх героями, а звинувачення назвала дезінформаційною атакою.