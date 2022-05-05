СБУ підозрює Романа Матиса у розкраданні гуманітарної допомоги для військових

У четвер, 5 травня, працівники СБУ затримали колишнього високопоставленого чиновника ЛОДА Романа Матиса за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги для військових ЗСУ. Разом із Матисом був затриманий і головний редактор сайту Mind.ua Євген Шпитко. Першим про затримання Матиса і Шпитка повідомив Lviv.Media. ZAXID.NET також отримав підтвердження цієї інформації від джерела у львівському управління СБУ.

Романа Матиса та Євгена Шпитка звинувачують у розкраданні гуманітарної допомоги та благодійних пожертв для військових ЗСУ.

«Роман Матис і Євген Шпитко продавали гуманітарку і спорядження для військових ЗСУ та інших військових формувань, які боронять Україну від російської армії. Вони привласнювали пожертви благодійників, які перераховували кошти на рахунки громадської організації «Юридична сотня», так і на власні банківські рахунки, які згодом виводили через банківські термінали та відділення», – стверджує Lviv.Media.

Джерела в СБУ підтвердили ZAXID.NET інформацію про затримання Романа Матиса і Євгена Шпитка під час отримання грошей та передачі військового спорядження. За словами нашого співрозмовника, наразі ще тривають необхідні слідчі дії.

На оприлюднених фото можна розпізнати Романа Матиса, також видно коробки із допомогою для військових.

ZAXID.NET спробував зв'язатися з Романом Матисом, але його телефон вимкнено.

43-річний Роман Матис є власником і директором консалтингового агентства «Міжнарожний інвестиційний офіс». У 2016-2020 рр. він очолював управління інвестиційної політики Львівської ОДА під керівництвом Олега Синютки. У 2019 році тижневик НВ навіть включив його у рейтинг Топ-30 найвпливовіших львів'ян. В кінці 2020 року після конфлікту з новим головою ЛОДА Максимом Козицьким його зі скандалом звільнили з ЛОДА.

У 2020 році Роман Матис балотувався на посаду мера Львова, але його підтримали менше 1% виборців.