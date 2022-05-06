Роман Матис позував для фото із воєнною амуніцією, ймовірно з тією ж на якій заробляв

У п'ятницю, 6 травня, через день після затримання екс-чиновника ЛОДА Романа Матиса та головного редактора сайту Mind.ua Євгена Шпитка, львівська СБУ оприлюднила деталі цієї справи. За даними служби безпеки, чоловіки заробляли на продажі військової амуніції, а також розкрадали гроші благодійників, які ті передавали для ЗСУ.

СБУ повідомила, що заблокувала схему розкрадання гуманітарної допомоги. У спецслужбі не вказують імен затриманих, однак відомо, що йдеться про Романа Матиса та Євгена Шпитка, яких було затримано у четвер, 5 травня.

За даними оперативників, Матис та Шпитко заробляли гроші на продажі військового спрорядження та іншої гуманітарної допомоги, яка призначалася для військових. Крім того вони розкрадали гроші, які благодійники жертвували на потреби армії.

«Привласнювали пожертви благодійників, які надходили, ніби то, на рахунки громадської організації, як допомога для ЗСУ. Далі через банківські відділення та термінали вони виводили кошти з цих рахунків для власного збагачення», – повідомила СБУ.

В СБУ уточнили, що обоє підозрюваних продавали військове спорядження та іншу гумдопомогу, що призначалась для потреб армії та військових формувань, за чималі гроші, однак точної суми не оприлюднюють.

СБУ також оприлюднила відео із обшуків складів, де зберігали гуманітарну допомогу Матис та Шпитко.

Варто додати, що про збір грошей Роман Матис активно звітував у себе на Facebook. В одному із своїх дописів він написав, що загалом зібрав 21 млн грн.

«За останні 20 днів завдяки вдалому відрядженню, пожертвам бізнесу і вашим особистим, "Ініціатива допомоги фронту Романа Матиса" зібрала майже 5 500 000 грн. а за 60 днів війни — 21 000 000 грн. Останню збірку ми перетворили на 150 керамічних бронежилетів і 150 шоломів, які доставили до України, а далі вони поїхали до своїх адресатів. Дякую всім за довіру, продовжуємо працювати на перемогу над російським окупантом», – відзвітував Матис у Facebook.

Романа Матиса та Євгена Шпитка було затримано на гарячому під час продажу чергової партії військового спорядження на суму 550 тис. грн, йдеться про каски, бронежилети та військову форму.

Також під час обшуків оперативники знайшли склад з великою кількістю військової амуніції на мільйони гривень – це бронижелети та пластини до них, каски та інше спорядження. Спеціалісти перевіряють якість знайденого товару і згодом все буде передано для ЗСУ.

Незабаром Роману Матису та Євгену Шпитку оголосять офіційну підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги та благодійних пожертв з метою отримання прибутку, а суд обере їм запобіжний захід. СБУ також встановлює й інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Нагадаємо, 43-річний Роман Матис є власником і директором консалтингового агентства «Міжнарожний інвестиційний офіс». У 2016-2020 рр. він очолював управління інвестиційної політики Львівської ОДА під керівництвом Олега Синютки. А два роки тому Роман Матис балотувався на посаду мера Львова, але його підтримали менше 1% виборців.