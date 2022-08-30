Схема продажу призначеної для військових гуманітарної допомоги за участі екс-чиновника ЛОДА Романа Матиса була викрита у травні цього року

СБУ оголосила підозру ще одному учаснику схеми розкрадання призначеної для військових гуманітарної допомоги. За версією правоохоронців, неназваний підприємець з Київщини був співучасником екс-чиновника Львівської ОДА Романа Матиса та головного редактора сайту Mind.ua Євгена Шпитка, яких затримали навесні цього року.

Як повідомили у вівторок, 30 серпня, в СБУ Львівщини, третім фігурантом схеми розкрадання гуманітарної допомоги виявився 45-річний підприємець з Київщини. Змовившись з іншими співучасниками, він забезпечував продаж військових товарів, які були завезені, як гуманітарна допомога для ЗСУ. Його прізвище в СБУ не називають.

«Зокрема, встановлено, що чоловік налагодив механізм привласнення коштів, які надходили на рахунки у вигляді цільової безповоротної фінансової допомоги від благодійників. Замість подальшої закупівлі військових товарів частина коштів благодійників осідала в кишенях у зловмисників», – повідомили в СБУ Львівщини.

Підприємцю, як і двом іншим учасникам схеми, оголошено про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 ККУ).

У травні цього року СБУ затримала екс-чиновника ЛОДА Романа Матиса та головного редактора сайту Mind.ua Євгена Шпитка за підозрою в продажу військової амуніції та іншої гуманітарної допомоги, призначеної для ЗСУ. Суд призначив Роману Матису та Євгенові Шпитку заставу по 2 млн грн кожному, яку вони сплатили і вийшли з СІЗО.