Роман Матис, якого звинувачують у розкраданні гуманітарної допомоги для військових, провів три дні у Львівському СІЗО

Екс-чиновник Львівської ОДА Роман Матис, якого підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги, призначеної військовим, сплатив 2 млн грн застави та вийшов на волю з Львівського СІЗО.

Як розповіли ZAXID.NET у прокуратурі Львівщини, у вівторок, 10 травня, Роман Матис сплатив визначену судом заставу у розмірі 2 млн грн та покинув Львівський СІЗО. Натомість головний редактор сайту Mind.ua Євген Шпитко, якому суд визначив аналогічну заставу, станом на 11 травня продовжує перебувати у слідчому ізоляторі.

Роман Матис досі ніяк не коментував звинувачення правоохоронців на свою адресу. ZAXID.NET cпробував отримати коментар уже після звільнення з СІЗО, однак його телефон досі відключений.

За версією правоохоронців, Роман Матис і його спільник Євген Шпитко заробляли гроші на продажу військового спрорядження та іншої гуманітарної допомоги, яка призначалася для військових. Крім того вони розкрадали гроші, які благодійники жертвували на потреби армії. Їх затримали 5 травня під час продажу чергової партії військового спорядження на суму 550 тис. грн. Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати по 2 млн грн застави кожному.

43-річний Роман Матис є власником і директором консалтингового агентства «Міжнарожний інвестиційний офіс». У 2016-2020 рр. він очолював управління інвестиційної політики Львівської ОДА під керівництвом Олега Синютки.