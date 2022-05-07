Роман Матис може вийти з СІЗО, сплативши заставу 2 млн грн

Суд обрав запобіжний захід екс-чиновнику Львівської ОДА Роману Матису та головному редактору сайту Mind.ua Євгенові Шпитку, яких підозрюють у продажу військової амуніції та розкраданні пожертв, призначених для ЗСУ. Фігурантів арештували з правом внесення застави у сумі по 2 млн грн для кожного.

Як повідомили ZAXID.NET в прокуратурі Львівщини, Галицький районний суд Львова у суботу, 7 травня, обрав запобіжні заходи обом фігурантам справи у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у розмірі 2 млн грн для кожного. Підозрювані можуть вийти з СІЗО, сплативши заставу.

За версією правоохоронців, Роман Матис і Євген Шпитко заробляли гроші на продажу військового спрорядження та іншої гуманітарної допомоги, яка призначалася для військових. Крім того вони розкрадали гроші, які благодійники жертвували на потреби армії. Їх затримали 5 травня під час продажу чергової партії військового спорядження на суму 550 тис. грн.

43-річний Роман Матис є власником і директором консалтингового агентства «Міжнарожний інвестиційний офіс». У 2016-2020 рр. він очолював управління інвестиційної політики Львівської ОДА під керівництвом Олега Синютки.