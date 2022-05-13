Євген Шпитко тиждень перебував у СІЗО

Головний редактор сайту Mind.ua Євген Шпитко, якого підозрюють у розкраданні призначеної військовим гуманітарки, сплатив 2 млн грн застави та готується вийти на волю з СІЗО. Раніше аналогічну заставу сплатив інший фігурант цієї справи, екс-чиновник Львівської ОДА Роман Матис.

Як розповіли ZAXID.NET в прокуратурі Львівщини, у четвер, 12 травня, за Євгена Шпитка внесли визначену судом заставу у розмірі 2 млн грн, а вже наступного дня він покине Львівський СІЗО.

За версією правоохоронців, Роман Матис і його спільник Євген Шпитко заробляли гроші на продажу військового спрорядження та іншої гуманітарної допомоги, яка призначалася для військових. Крім того вони розкрадали гроші, які благодійники жертвували на потреби армії. Їх затримали 5 травня під час продажу чергової партії військового спорядження на суму 550 тис. грн.

Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати по 2 млн грн застави кожному. Вже 10 травня Роман Матис сплатив заставу і вийшов з СІЗО.