Роман Матис очолював управління інвестиційної політики ЛОДА впродовж останніх п'яти років

Керівника управління інвестиційної політики Львівської ОДА Романа Матиса, який перебував на цій посаді останні п'ять років, звільнили з роботи. Після цього про намір звільнитися з роботи самостійно уже заявили всі співробітники цього управління. Сам Роман Матис вважає, що його звільнили через відмову хвалити чинну обласну і державну владу. Натомість у ЛОДА стверджують, що відбулась звичайна реорганізація, внаслідок якої Матис втратив посаду.

Як пояснив Роман Матис, наприкінці минулого року управління інвестиційної політики ЛОДА ліквідували, а всіх співробітників перевели до управління промисловості, тобто фактично ліквідували лише посаду керівника, яку обіймав Роман Матис. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив Степан Куйбіда, директор департаменту економічної політики, до якого входить управління промисловості і раніше входило управління інвестполітики.

Відповідно Роман Матис звільнений з роботи з 31 грудня. Офіційно прес-служба ЛОДА не повідомляла про реорганізацію, про звільнення Матиса стало відомо лише 14 січня з його слів.

Уже екс-керівник управління інвестиційної політики ЛОДА вважає, що його звільнили не за прорахунки в роботі, а за те, що він відмовлявся піарити чинну владу.

«Протягом останніх півтора року – за час керівництва одного голови [Маркіяна Мальського] і більше у часі теперішнього голови ЛОДА [Максима Козицького] з боку керівних осіб були постійні спроби мені вказати на те, що я повинен більше піарити владу і показувати, які вони молодці. Остання розмова, яка передувала звільненню, у мене відбулася з першим заступником голови ЛОДА Андрієм Годиком, де він сказав: «Ти піариш себе, не піариш ОДА, не піариш чинну владу, тому я не бачу тебе в команді, ти повинен піти», – розповів Роман Матис у розмові із ZAXID.NET.

З його слів, йому пропонували звільнитися різними шляхами – за згодою сторін, через погане виконання своїх обов’язків або через реорганізацію.

«Я відмовився звільнитися за згодою сторін і вони не знайшли у собі сил сказати, що Роман Матис неефективний менеджер з залучення інвестицій, тому прийняли рішення технічно мене усунути. Мене поінформували про це поштою. 26 грудня я отримав листа, а 31 грудня я був звільнений», – розповів екс-посадовець.

Тепер Роман Матис каже, що нинішнє керівництво ЛОДА не зацікавлене у залученні інвестицій, а в ЛОДА «є ситуації, коли департаменти, які можуть видати документ за пів години, не видають його місяцями».

За його словами, після звільнення він уже звернувся за юридичною допомогою, однак у будь-якому разі не має наміру повертатися на роботу в ЛОДА.

«Не стоїть завдання повернутися працювати з цією владою. Влада продемонструвала себе як така, яка зацікавлена у вирішенні інтересів, які цікавлять їх особисто. Я не бачу, щоби їх цікавили інтереси іншого бізнесу», – стверджує Роман Матис.

Услід за Романом Матисом звільняються всі вісім працівників колишнього управління інвестиційної політики ЛОДА. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили керівник відділу залучення інвестицій Андріана Фомінова та керівник відділу супроводу інвестиційних проектів Володимир Тимців.

«Справді, у зв’язку з тим, що Романа Євгеновича [Матиса] звільняють, ми прийняли рішення теж звільнитись», – розповів Володимир Тимців.

Він також стверджує, що керівництво ЛОДА не особливо зацікавлене у залученні інвестицій. «Навіть структурні підрозділи ОДА, такі як, наприклад, департамент архітектури, не виконують покладені на них обов’язки щодо видачі розпоряджень у терміни. В ОДА є розпорядження, які мали бути видані рік тому, але не видані дотепер. Виходить так, що нам потрібно боротися з самим собою, що не зовсім логічно», – каже Володимир Тимців.

Директор департаменту економічної політики, куди входило уже ліквідоване управління інвестиційної політики, Степан Куйбіда пояснив ZAXID.NET, що реорганізація відбулася відповідно до розпорядження голови ЛОДА Максима Козицького.

«Насправді ніхто нікого не усував. Що відбулося? Розпорядженням голови ЛОДА було змінено структуру департаменту економічної політики. Ця зміна структури передбачала, що два відділи – залучення інвестицій та супроводу інвестиційних проектів перейдуть у підпорядкування управління промисловості та підприємництва. Тобто, фактично скоротилася одна посада – начальника управління [інвестиційної політики, яке очолював Роман Матис]. На наше переконання, все було дотримано відповідно до процедури», – каже Степан Куйбіда.

З його слів, перед звільненням Роману Матису пропонували інші вакантні посади, зокрема, начальника фінансового відділу в департаменті економічної політики, однак він відмовився.

В одному зі своїх останніх інтерв'ю у якості керівника управління інвестполітики ЛОДА 42-річний Роман Матис заявив, що за п’ять років своєї роботи залучив на Львівщину майже мільярд доларів інвестицій. «Я не готовий коментувати цю цифру. Щоби про це говорити, я маю побачити підтверджуючі документи», – прокоментував цю заяву Степан Куйбіда.