Роман Матис є співавтором закону про мову

Чинний керівник управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Роман Матис зареєструвався кандидатом на голову Львівської ОТГ.

«Маю результати, якими можу похвалитися. Маю ідеї, які готовий реалізувати. Зробимо Львів успішним, нарешті. Не представляю жодних політичних брендів», – написав Роман Матис на своїй сторінці у Facebook.

42-річний Роман Матис родом із Самбора, що на Львівщині. За освітою – економіст. Працював радником голови Львівської ОДА, а у 2016 році очолив новостворене управління інвестиційної політики департаменту економічного розвитку Львівської ОДА, куди його запросив тодішній голова Олег Синютка. Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського і відставки Синютки у 2019 році Роман Матис залишився працювати у ЛОДА. Співавтор закону про мову.

Зазначмо, що місцеві вибори в Україні у новому форматі відбудуться 25 жовтня. Тоді львів’яни обиратимуть голову Львівської ОТГ та депутатів до міської ради. Список усіх кандидатів на голову ОТГ буде відомий 25 вересня.