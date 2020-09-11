Мер Львова Андрій Садовий і голова Львівської ОДА Олег Синютка під час віче з нагоди дня народження Степана Бандери, 1 січня 2018 року

Соціологи зафіксували зміни у трійці фаворитів виборчої кампанії на посаду мера Львова. Олег Синютка піднявся на друге місце з результатом 20%, випередивши Руслана Кошулинського (16%). Лідером виборчих рейтингів залишається Андрій Садовий, підтримка якого серед львів’ян зросла до 41%.

Як свідчать опубліковані 11 вересня результати опитування львівської соціологічної агенція Fama, проведеного на замовлення громадської організації «Варта» протягом 1-7 вересня, за три місяці, що минули з часу попереднього опитування, рейтинги зросли у чинного мера Андрія Садового (+6%) і у колишнього голови ЛОДА Олега Синютки (+8%), натомість рейтинг одного із лідерів ВО «Свобода» Руслана Кошулинського залишився на попередньому рівні.

Близький до трійки фаворитів і лідер «Варти» Ігор Зінкевич, потенційна підтримка якого зросла до 11% (+4% порівняно з червневим опитуванням).

Інші кандидати на посаду голови Львівської ОТГ наразі мають значно менші рейтинги: Ярослав Рущишин – 3% (-1%), Оксана Юринець – 3% (без змін), Ігор Васюник – 2% (-2%), Володимир Гірняк – 1% (-1%). Вперше в опитуванні з’явилися кандидати від «Слуги народу» Тарас Кльофа (1%) і кандидатка від УГП Юлія Гвоздович (1%).

Нагадаємо, що у липні соціологічна група «Рейтинг» моделювала результати другого туру виборів голови Львівської ОТГ, який відбудеться якщо у першому турі жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів.

***

Опитування проведене соціологічною агенцією Fama​ з 1 по 7 вересня 2020 року. Загалом було опитано 800 мешканців Львівської ОТГ, віком від 18 років. Вибіркова сукупність є репрезентативною до повнолітнього населення Львова. Опитування проводилось методом face-to-face інтерв’ю, за місцем поживання респондента.