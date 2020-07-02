«Багатьох це вкурвлює»

Протистояння між мером і частиною депутатів у Львівській міськраді – не новина для львів’ян. Більше того, це невід’ємна частина місцевої політичної традиції, коли різні групи впливу борються між собою, унеможливлюючи тим самим узурпацію влади в місті. Проте зараз пристрасті сягнули такого рівня, що фактично заблокували будь-яку продуктивну діяльність Львівської міськради. Як наслідок – місто опинилося в підвішеному стані. Що стало причиною і як це може вплинути на пересічних львів’ян – поговоримо з мером Львова Андрієм Садовим. Вітаю вас.

Доброго дня.

Отже, поясніть: сьогодні стало відомо, що вже вдруге переносять – знову на невизначений термін – засідання сесії Львівської міськради. Те, що відбулося – відбулося провально: не було прийнято маси рішень. Чому такий клінч?

Тому що вибори. Взагалі, по моїй інформації, депутати планували ще з березня почати таку атаку, але коронавірус їх трошки так притишив. Але вони зрозуміли, що коронавірус – коронавірусом, але треба якось рейтинги собі робити. І кого атакувати? От є мер – найбільш популярна особа. Давай будемо Садового атакувати, створювати проблеми для міста.

Ми це, в принципі, передбачали. Тому той бюджет міста, який ми на сьогодні маємо, і ці рішення, які були прийняті заздалегідь, – вони дають можливість містові нормально працювати. І ви бачите – всі ремонти, які ми розпочали, ми чітко йдемо, навіть з випередженням графіку. Це і вулиця Богдана Хмельницького, це і Хуторівка, це і Шевченка, це і Миколайчука, й інші роботи, які ми робимо, і які будемо планувати. Зараз будем робити Пилипа Орлика, входимо в серйозні ремонти. Звичайно, шкода, що дуже багато питань, які треба було б прийняти на сесії, – вони не приймаються.

Але це не є так просто, що можна було б перечекати до кінця виборів – і все нормально. Ви ж буквально недавно заявляли, що в частині комунальних підприємств Львова, великих ЛКП, не будуть люди отримувати зарплату, бо міськрада заблокувала отримання європейського кредиту.

Дивіться, ми просто переформатуємо бюджет і деякі речі, які планували, не зробимо – але ми забезпечимо нормальне функціонування міста, це однозначно. Це дуже складно. Тому що з одної сторони – коронавірус, який накладає свій відбиток, і падають надходження до бюджету. З іншої сторони – кожного дня якісь проблеми, які треба вирішувати. І тут ще депутати тобі палки в колеса пхають – розумієте? Приємного в цьому мало, але нема ради.

Якщо ви кажете, що переформатуєте бюджет, отже ви знайшли внутрішні резерви. Частина депутатів (принаймні тих, що не голосували за європейський кредит) власне на цьому і наполягали – що місто має гроші, і не треба брати кредит, можна виплатити зарплати.

Почекайте, можна не робити речі по модернізації систем водопостачання, можна не робити речі по каналізуванню. Але їх треба робити – розумієте?

Тобто для того, щоби працювали великі ЛКП, ми на якийсь час (ви як міська влада) призупинима які проекти?

Багато робіт, які треба робити. Ми їх відтермінуємо на пів року – ну, а як? Що, зупиняти роботу міста, тому що є дурість ряду політиків, які вирішили бавитися з містом? Я ж не буду ставити життя міста під загрозу. Місто має нормально рухатися – як танк іти вперед.

Можливо, одним з виходів було б якось порозумітися і знайти компроміс з депутатами?

Вони взагалі бачать своє повне домінування. Вони, знаєте, дишуть ядом на «Самопоміч», на Садового. Слухайте, простий приклад: в минулому році від реалізації майна ми отримали в бюджет нашого міста спільно з ПДВ 450 мільйонів гривень. Це дорівнює всі міста України спільно з Києвом разом взяті. А ви розумієте, що могло бути не 450, а могло бути 45 мільйонів? І це все було би по закону. І це ж можна було такі великі кошти вкрасти. Тому багато хто дивиться на місто як на джерело отримання прибутків для себе. Я їм не даю цього робити.

Тобто я правильно розумію – ви кажете, що компромісом було би погодження чи заплющення очей на …?

Звичайно. Що хтось собі там десь ділянку забере, хтось собі якесь майно забере. Ну, бо дуже часто депутатів називають «маклери, обрані народом».

Андрію Івановичу, ви вже не вперше мер, досвідчений політик. Перші ваші дві каденції пройшли взагалі без власної політичної фракції – принаймні в міській раді. У другу вашу каденцію взагалі була тотальна більшість «Свободи», але якимось чином ви знаходили цей компроміс.

Не те, що знаходив – я просто завжди тримав і тримаю тверду позицію в інтересах громади міста. І вони просто луплять і відбиваються від цього. Те саме і зараз є. А що, я помінявся, чи що? Я йду вперед, тому що це моє місто – я хочу, щоби Львів успішно розвивався.

Просто я навів приклади, коли в попередній каденції «Свобода» навіть декларувала, що вони готові вас достроково відправити у відставку. Але так і не наважилися на це голосування.

Тому що була підтримка львів’ян. І вона сьогодні є. Насправді для мене чинник можливості працювати – це підтримка громади міста. Тому що політики теж моніторять. От вони атакують Садового – а рейтинг Садового не падає. Вони не знають, що з тим робити, якісь інші шукають методи.

Знаєте, моя позиція дуже проста: може не подобатися комусь Садовий – але робити заручниками місто? Ми ж можемо набагато більше зробити в цьому році. Це і більше робити вулиць між дворами, це по каналізуванню більше зробити, транспорт оновити. Вибачте мене, якщо Європейський інвестиційний банк дає кошти, щоби відремонтувати 10 трамваїв, щоби вони були низькоподілоговими… У нас вже 25% мешканців міста – це люди маломобільних груп, це старші люди, візочники. Депутати проти. Чому? «Бо».

А от скажіть, будь ласка: це чудово – низькопідлогові трамваї, сучасно, правильно. Але ці кредити треба буде віддавати. Львівелектротранс і електротранспорт комунальний – збиткові. Чиїм коштом будемо віддавати?

Цілий світ працює з фінансами. От простий приклад – Львівводоканал. Ми взяли на очисні споруди 58 мільйонів коштів на модернізацію. Ми через 14 років маємо віддати 57. Слухайте, де яка країна має такі преференції?

Проблема в тому, що депутати не розуміють, що отримуючи підтримку від європейських банків, ми ще отримуємо гранти. І ми фактично беремо кошти під нульову ставку – або взагалі віддаємо менше, ніж ми взяли. Слухайте, та за це треба дякувати європейським інституціям, що вони мають повагу до Львова, і працювати.

А чому ви не наголошуєте на цьому, що це безвідсоткові кредити?

Всі депутати це прекрасно знають. Тільки їм ця правда не потрібна – їм треба це подати в іншій модифікації.

Я завжди говорю: «Друзі мої, ми, наприклад, за співпрацю з банком зробили трамвай на Сихів чи зробили вулицю Городоцьку». Не треба було це робити? А як? Чекати, поки ми будемо мати свої можливості? Та це до «świętego nigdy» ми цього не будемо мати. Тому що враховуючи поступлення, які ростуть, враховуючи наше якісне управління майном, ми маємо прекрасний баланс. Тому що будь-яка співпраця з банками погоджується Міністерством фінансів, яке моніторить нас краще будь-якого слідчого чи прокуратури, тому що це фінанси.

От сьогодні ми маємо можливість випускати облігації під 6% річних. Та держава України не може таке взяти, розумієте? Плюс 2,5% маржа. Тому що ці облігації здразу йдуть в Національний банк як застава під рефінансування, і ми за ці кошти сьогодні робимо ремонти по дорогах. Ні одне місто в Україні нічого подібного не робить – бо вони цього не знають, що є такий інструмент. Ми це знаємо, ми це робимо. Тому також багатьох це вкурвлює.

Ви розумієте, це ж політика. Це, в певній мірі, геополітика. Тому що успіх Львова – це, напевно, комусь ниє і болить. Всі би хотіли, щоби в нас була складна ситуація, всі плакали, ридали. А ми нормально рухаємося вперед. Да, складно. Да, важко. Але це моє рідне місто, це ваше рідне місто.

Але скажіть, яка тоді логіка в політиків? Якщо все так чудово, то логіка політиків, які вас критикують (є багато конкретних прикладів чому) – це якось працює, очевидно? Політики ж дурного робити не будуть. Тобто вони розуміють – вони працюють на якусь аудиторію, яка є вашими опонентами… Не всі вас люблять в цьому місті.

Є 60%, які підтримують Садового, і є 40%, які критично налаштовані. Вони працюють на ту категорію, яка говорить: «Все неправильно, все треба міняти, всіх гнати». Стоп, стоп, стоп, а що далі? Треба ж мати критичне мислення. Я би дуже хотів, щоби ми на виборах мали можливість дебатувати з людьми, які готові пропонувати стратегію міста на наступні 10–20–30 років. А дебати, як правило, йдуть «сам дурний». Ну, навіщо це робити?

До речі, а ви готові на цих виборах дебатувати?

Слухайте, я дебатую кожного дня.

Так, але тут йдеться – з реальними політичними противниками один-на-один в студії.

Дивіться, я це робив і завжди буду робити. Але я буду робити з тими, які мають відповідний рівень компетенції, які мають фаховість. Тому що, вибачте мене, в дискусії народжується істина. Якщо хтось має класну ідею – давайте подумаємо, як це можна спільно зреалізувати.

Перелік кандидатів на цих мерських виборах більш-менш відомий, він фігурує в опитуваннях соціологів. Хто з цих людей має достатній фаховий рівень? Принаймні, щоби дебатувати з ними.

Для мене на першому місці є моральність, моральний чинник – це фундамент. На другому є фаховість. Я про людей, які готові виставляти свої кандидатури, нічого поганого, в принципі, не буду говорити. Бо це ще треба мати сміливість зареєструватися, подати. А моїми конкурентами завжди було хамство, черствість, наглість, байдужість. Така правда.

За політичними рейтингами стежите? Якраз вчора одна компанія оприлюднила свіжі рейтинги.

Регулярно стежу з 2000 року. І знаю, де є маніпуляція, а де є правда.

Зараз вам прогнозують 35–36–37% підтримки (різні компанії), якщо вибори відбудуться у найближчу неділю. Задовольняє такий рейтинг?

Він відповідає дійсності.

Але для перемоги потрібно більше 50%.

Тестують, як правило, 15-20 кандидатів. Хтось має 1%, хтось 1,5%, хтось 3%, хтось 4%. Це є нормально, йде цей розсів. Взагалі корисно перемагати в першому турі – тоді менше грошей витрачається, і мешканцям це є спокійніше. Але я розумію, що ці вибори будуть непростими. Я собі навіть не можу до кінця уявити кількість бруду і фейків, які будуть з’являтися.

Ви ж розумієте: є один місцевий телеканал, який дає інформацію – «Садового підтримують якісь-там політики». Потім це підтримує канал від «Свободи», потім канал Медведчука. І вони в синергії всі працюють. Гейби як вони в ефірах опоненти – а тут вони всі об’єдналися.

Ситуативний збіг інтересів.

Ні – тому що вони мають цей спільний інтерес. Насправді їм чим гірше, тим краще. А я навпаки хочу, щоби був розвиток, щоби була динаміка, щоб ми гордилися нашим містом, щоби більше могли зробити.

Ви сказали, що якщо відбудеться все в першому турі – менше грошей треба. Ви заготували гроші на вибори, на участь у кампанії?

Ви ж пригадуєте, що про вибори треба говорити тоді, коли вони стартують і йде початок виборчої кампанії. Я би не хотів зараз відволікатися на це, тому що в мене в голові коронавірус… Ви знаєте, я такий щасливий, що вчора-позавчора ми мали по Львову 32 позитивних ПЛРи. Сьогодні я рано отримую – 31. Ну, слава Богу! Тому що я щодня в 6 ранку дивлюся, який результат. От це мене мучить, я з тим живу. Тому що дивлюся, як сьогодні бізнес страждає – треба думати, як їм помогти. Сьогодні комісію приймали – роз’яснювали норму, як ресторани мають працювати до 22:00.

Вчора ресторатори дуже ображалися – їм заборонили після десятої працювати. Яка ж це допомога?

Слухайте, це прийняли на державному рівні. Я подивився тлумачення Ляшка: вони проти того, щоби працювали нічні клуби, тому вони вирішили в один пул всіх запхати. Ми сьогодні дали роз’яснення, що якщо людина зайшла на літню терасу до десятої вечора, то нехай вона вже там буде, доки є офіційний режим роботи цього закладу – до 11 плюс-мінус.

Тобто ресторани можуть працювати, але не будуть приймати нових гостей, так?

Це є правильно з точки зору здорового глузду. Але, вибачте мене, виганяти людину, бо вона на п’ять хвили довше посиділа – глупота.

Але, з іншого боку, в місті зараз працюють оці мобільні групи, які перевіряють.

Ми сьогодні проводили комісію, де були присутні представники поліції. Ми дали чіткий меседж. Скажу більше, що ми сьогодні винесли попередження чотирьом закладам громадського харчування – в тому числі і театр пива на площі Ринок, ще декілька на площі Ринок.

«Правда», ви маєте на увазі?

Так, там пиво продають.

Бо вчора якраз було багато обурень з приводу того, що вони працювали після десятої.

Тому ми їм сьогодні винесли китайське попередження: якщо ще раз побачимо таке порушення – ми їх закриємо. Крапка.

Чому театру «Правда» – китайське попередження, а паб «Золотий колос», який порушив правила зразу після послаблення карантину, – його закрили? Принаймні на кілька днів, але закрили.

Тоді це взагалі було хамство поза межами здорового глузду. Ми сьогодні винесли попередження чотирьом закладам. Якщо, боронь Боже, будуть порушення впродовж наступних двох-трьох днів – вони будуть закриті. Так само, як інші.

Ви знаєте, завжди баланс ти мусиш знайти. Тому що можна прийти, жорстко всіх покарати. Треба перше пояснити, розтлумачити. А «Колосу» перед тим говорили, їм пояснювали. Вони сказали: «Та хто ви такі? Ми тут царі, ми що хочем – те будемо робити». Поставили на місце…

А от яка реальна влада мера чи міськради в місті? От що ви можете робити, а що не можете? Бо дуже часто в критичних ситуаціях і від вас, і від представників мерії звучить: «Це не повноваження мерії, ми не можемо нічого зробити».

Якщо говорити про ковід, то є жорстка державна вертикаль, тому що ми працюємо в режимі надзвичайної ситуації. І сьогодні будь-які послаблення може приймати виключно регіональна комісія (це є обласна) за погодженням з Міністерством охорони здоров’я. Тому коли ми деколи робимо свої правочки, то я це погоджую з областю: дзвоню до одного міністра, до другого, до санітарного лікаря, знаходжу з ними баланс для міста Львова, враховуючи нашу специфіку. Так я робив, наприклад, коли ми дали можливість до 10 людям бути в спортивних залах. І, в принципі, всі на це пішли з розумінням.

Ну, але я маю на увазі повноваження, які навіть не стосуються ковіду.

Наприклад?

Наприклад, уже такі легендарні дитячі машинки під Оперою. Міськрада з ними бореться я не знаю скільки років – вони далі там є. Або коли міськрада хотіла, щоби з вивісок забрали слово «алкоголь».

Є в Україні корупція. Якщо ці люди, які чинять незаконні речі, несуть гроші в поліцію, в інші структури – як ти можеш з тим боротися? Ми прийняли рішення міської ради сесії, що це заборонено. Нормальна людина це сприймає як громадянин – має виконувати. Ця людина говорить: «Ні. Я не буду цього виконувати». Поліція не штрафує. Розумієте, в нормальних містах (наприклад, в Америці): мер Нью-Йорка – поліція йому підпорядкована. Жесточайший порядок. У нас я можу тільки просити поліцію, рекомендувати їм. А в них – своя вертикаль. Я вважаю, це неправильно.

Давайте ще коротко вернемося до політики. Поясніть, які у вас зараз стосунки з депутатом Козловським. Він, фактично, зараз дуже багато на слуху і дуже різко вас критикує. Буквально днями фактично звинуватив вас у хабарництві. Він, правда, не навів жодних доказів… Як ви на це реагуєте? Конкретно на звинувачення в хабарництві.

Я багато чую на себе різних нарікань, критики, наїздів.

Критика є – але тут є якісь такі заяви…

Слухайте, якщо хтось має якісь факти – треба піти в поліцію і написати заяву, нехай буде кримінальне розслідування. Це буде. Тобто ви за наступні три-чотири місяці будете взнавати стільки інформації про Садового, що вам волосся буде дибки вставати. Тобто це будуть фейки, які не будуть налазити на голову. І чим більша неправда, тим деколи скоріше хочеться в неї повірити.

Знаєте, я про всіх депутатів, про підприємців говорю дуже спокійно – я завжди даю людям шанс на виправдання. Тому, шановні колеги – ви тут живете, ви тут працюєте, це є наше спільне місто. Якщо ви свою енергію і це все тратите на бруд – ні, це неправильно.

Добре, але поясніть, чому саме Козловський: який його інтерес?

Він має авторитет серед депутатського корпусу. Вони до нього прислухаються, дуже активно прислухаються. Тому він на себе взяв таку певну функцію. Це його право. Чому я маю про нього говорити? Я про себе говорю.

Чому мерія так легко відмовляється від своїх рішень? Маю на увазі запровадження смуг для громадського транспорту на Стрийській і на Липинського – і відмовилися.

Дивіться, тільки глупа людина не аналізує ситуацію щоденно. Коли приймалося рішення про Липинського, то не врахували той факт, що ми почали масштабний ремонт вулиці Богдана Хмельницького.

Хтось відповів за цю помилку?

Звичайно.

Як?

Були зроблені серйозні рішення, ми людей деприміювали зарплатою. Повірте мені, покарання були достатньо жорсткі – не буду нікому робити рекламу. Ми виправили нашу помилку. Тому що поки йде ремонт Богдана Хмельницького, запроваджувати смугу на Липинського неправильно. Коли ми зробимо Богдана Хмельницького – тоді там буде окрема смуга.

Тобто ви повернетесь до цього?

Слухайте, один автобус у нормальний час везе 100 людей. Щоби перевести 100 людей машинами, треба 80 машин. То є логіка в цьому, чи ні? Ми взагалі хочемо за наступний рік наповнити Львів достатньою кількістю автобусів, тролейбусів, трамваїв, щоби взагалі львів’яни пересіли на громадський транспорт. Тому що, слава Богу, електронний квиток пішов. SoftServe зараз робить основну роботу, програмний продукт.

Коли він буде?

Наступного року буде.

Точно?

Є SoftServe – запросіть їх. Вони – генеральний субпідрядник, і власне вся інтелектуальна робота на них. Компанія «Мікроелектроніка» чеська – це є, фактично, метал. А все, що всередині – вони роблять.

Зрозуміло, але це більше політичне рішення – запровадити і впровадити квиток. Я думаю, айтішники можуть це все швидко зробити.

Ми його прийняли, ми його зробили. Просто, розумієте, бюрократія Європейського банку – вона дуже складна. Тому що була компанія, яка подалася на 2 мільйони більше, вони мали своїх лобістів. І ми втратили десь сім-вісім місяців, щоби перемогла компанія, яка запропонувала кращу ціну. І там є SoftServe львівський. Тобто гроші лишаться у рідній хаті, у Львові. Такі реалії. Чи, наприклад, по будівництву заводу.

Сміттєпереробний?

Так. Ці тендерні процедури розтягнулися на півтора року більше, ніж ми цього очікували. Тому що і карантин наклався, і були скарги компаній, яких викинули з цього процесу. Сьогодні залишилися чотири компанії, які в липні вже мають брати участь у кінцевому аукціоні по ціні. Тобто кожна з цих компаній пройшла всі технічні аудити, що вони спроможні, збудували багато заводів. Я би хотів, щоби все було ще рік тому назад. Ну, але це наші реалії, розумієте?

Зрозуміло, дякую. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE був мер Львова Андрій Садовий. Мене звати Олег Онисько, побачимось.