Медіа ОПЗЖ та «Свободи» почали спільну кампанію проти мера Львова

Медіа зі сфери впливу Віктора Медведчука синхронно публікують матеріали львівського сайту «Вголос»

Телеканали та сайти медіагрупи бізнес-партнера Віктора Медведчука та депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та львівський сайт «Вголос», що перебуває під контролем екс-депутата та спонсора партії «Свобода» Ігоря Кривецького, синхронно опублікували низку сюжетів та матеріалів із критикою мера Львова Андрія Садового.

У понеділок, 25 травня, публікацію сайту «Вголос» під заголовком «Зробили львів’ян разом: Садовий «ліг» під Зеленського, обіцявши підтримку ЗМІ і слухняність «Голосу»» дослівно передрукували сайти телеканалів «112 Україна», News One та ZIK. Всі ці медіа належать бізнес-партнерові Віктора Медведчука та депутатові від ОПЗЖ Тарасові Козаку.

У статті «Вголосу» йдеться про якісь таємні домовленості між Андрієм Садовим та Володимиром Зеленським в обмін на підтримку Офісу президента. Вперше публікація з’явилась 25 травня о 12:59 на львівському сайті «Вголос», який перебуває під контролем бізнесмена та члена партії «Свобода» Ігоря Кривецького.

Через декілька годин статтю передрукували сайти телеканалів 112 Україна, News One та ZIK. Наближені до Медведчука медіа скопіювали і дослівно опублікували детальний і розлогий текст про перипетії місцевої політики у Львові, хоча, як правило, вони нею не цікавляться.

Ця публікація стала однією з багатьох, присвячених критиці мера Львова, на сайтах телеканалів групи впливу Віктора Медведчука та ОПЗЖ. У понеділок, 25 травня, телеканали ZIK, News One та «112 Україна» синхронно вирішили обговорити у своїх ефірах появу купи побутового сміття неподалік стадіону «Арена Львів» та заяви прокурорки Львівської області Ірини Діденко про зловживання приватних компаній, які займаються вивезенням сміття зі Львова.

Першим інформаційним приводом для вибору теми в мовленні цих телеканалів стала знову ж таки публікація на сайті «Вголос», хоча як правило публікації цього сайту інші українські ЗМІ не цитують через вторинність і високу ймовірність фейків. 13 травня співробітники «Вголосу» передрукували допис у Facebook користувача соцмережі Олексія Мінтія. Чоловік опублікував знімки побутового сміття на пустирі неподалік львівського стадіону. Наступного дня «Вголос» зробив із цих фото публікацію з заголовком «Садовий не бачить? Територію біля стадіону “Арена Львів” завалили сміттям».

Більш як через тиждень, 22 травня, цю публікацію без жодних змін передрукував сайт телеканалу ZIK. А ще через три доби в ефірах ZIK, NewsOne та «112 Україна» синхронно почали обговорювати ситуацію за сміттям у Львові. Зокрема, з критикою Андрія Садового на телеканалах, пов’язаних з Віктором Медведчуком, виступили депутати Львівської міськради зі «Свободи», «ЄС» та «Народного контролю».

Скріншоти публікацій сайтів 112.ua, ZIK, News One та «Вголос»

Коментарі львівських депутатів Андрія Лопачака, Петра Адамика та Валерія Веремчука передрукували усі три сайти телеканалів медіагрупи Тараса Козака. Лопачак, Адамик та Веремчук також є постійними спікерами політичних ток-шоу на телеканалі НТА, який також перебуває під спільним контролем Ігоря Кривецького та іншого бізнесмена з «Європейської солідарності» Григорія Козловського.

Раніше «Вголос» та НТА були неодноразово помічені у поширені т. зв. «фейків» (фальшивих і просто вигаданих новин) – наприклад, про насильницьку смерть одного з учасників сутичок у Соснівці, про підпал польського туристичного автобуса у Львові чи про обвал курсу гривні. Натомість телеканал ZIK з медіагрупи Тараса Козака став першим ЗМІ національного рівня, матеріали якого Facebook почав маркувати як фейкові.