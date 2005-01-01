«Вголос» і Зінкевич повідомили про підпал польського автобуса у Львові. Це виявилось фейком

Фото, яким ілюструвалися фейкові повідомлення про підпал польського автобуса

В ніч на 1 квітня близько 02:00 невідомі у Львові обклеїли червоно-чорними листівками і підпалили польський автобус. Про це близько 06:00 повідомив львівський сайт «Вголос» і співробітник поліції Ігор Зінкевич у Facebook. Поліція і ДСНС заперечили цю інформацію і назвали її фейком.

Інформацію про підпал польського автобуса практично одночасно поширили сайт «Вголос», близький до ВО «Свобода», і депутат Львівської міськради від партії УКРОП Ігор Зінкевич, який працює у львівській поліції.

На підтвердження і Зінкевич, і «Вголос» опублікували нічні фото палаючого автобуса.

«Поступила інформація, що поблизу Стрийського автовокзалу невідомі особи підпалили польський автобус та обклеїли його червоно-чорними листівками, наразі на місті події поліція і пожежники, автобус погасили, ніхто з людей не постраждав», - йдеться у повідомленні Зінкевича на його сторінці у Facebook.

Схоже повідомлення о 06:09 опублікував і сайт «Вголос», посилаючись на слова свого кореспондента як очевидця інциденту.

Обидві публікації супроводжувались зауваженнями, що цей інцидент є провокацією, спрямованою на погіршення українсько-польських стосунків.

Інформацію про підпал заперечили і пожежники, і поліція.

Начальник зміни оперативно-координаційного центру ДСНС у Львові запевнив ZAXID.NET, що жодних викликів, пов’язаних з підпалом чи пожежею в автобусі, до пожежників не надходило. За його словами, про інцидент рятувальнки дізнались уже з повідомлень на агрегаторі новин Ukr.net.

За словами речниці львівської поліції Світлани Добровольської, інформація про підпал виявилась фейком. «Виклик про пожежу до поліції не надходив. Вранці на місце події виїздили патрульні та слідчо-оперативна група, щоб перевірити цю інформацію, але вона не підтвердилась», - розповіла ZAXID.NET Світлана Добровольська.

Пізніше Головне управління Національної поліції у Львівській області опублікувало офіційне спростування у Facebook.

У коментарі ZAXID.NET Ігор Зінкевич заявив, що інформацію про пожежу йому надіслали у приватні повідомлення «перевірені джерела», однак відмовився детально прокоментувати цей інцидент.

ZAXID.NET намагається з'ясувати у редакції «Вголосу» причини публікації інформації про підпал автобуса.