В українських ЗМІ з'явився фейк про напад польських радикалів на пенсіонера у Самборі

Чоловік начебто втратив свідомість після побиття польськими радикалами, але насправді це минулотижневе фото наслідків невдалого падіння нетверезого самбірчанина

Низка українських ЗМІ повідомили 22 березня про напад польських радикалів на пенсіонера, що торгував горіхами поблизу ринку у Самборі Львівської області. Першоджерелом цієї інформації став пост адміністратора у групі «Типовий Самбір» на Facebook. Однак як повідомили ZAXID.NET у місцевому відділі поліції ця інформація не відповідає дійсності.

Як йдеться у дописі сторінки «Типовий Самбір», літній чоловік продавав горіхи та яблука, троє поляків хотіли щось у нього купити та почали торгуватись. Продавець начебто зробив їм зауваження, через що почалась бійка.

«Група молодих і фізично розвинених хлопців спершу торгувались, та просто хотіли купити дещо із сільських запасів дідуся. Та коли літній чоловік жартома зробив полякам зауваження, аби вони не лаялись та не вживали слово «Курва» на українських теренах - один з хлопців вигукнув гасло «Львув наш!» , після чого всі троє накинулись із побоями на дідуся. Протягом декількох секунд літній чоловік упав без свідомості на землю. Нападники, тим часом, зникли у невідомому напрямку», – заявив «Типовий Самбір» та додав, що поляки були членами польської неонацистської організації «Фаланга».

Фейковий допис у групі «Типовий Самбір»

Як повідомили ZAXID.NET у Самбірському відділі поліції, ця інформація є фейком. Оприлюднені у «Типовому Самборі» фотографії, де видно чоловіка, що лежить на землі, стосуються випадку, який трапився ще минулого тижня. За даними поліції, п’яний чоловік спіткнувся, вдарився об металеві поручні та впав. Очевидці викликали йому швидку. Відтак правоохоронці спростували поширену інформацію щодо побиття чоловіка польськими радикалами.

До слова, за годину після публікації фрейкового допису у Facebook його поширили приблизно 140 користувачів. Цю інформацію також передрукували кілька львівських та українських ЗМІ, зокрема «Форпост», IA ZIK, «Вголос» та Leopolis.news.

Провокаційний пост у групі «Типовий Самбір» з’явився приблизно в 11:00. Через півтори години, орієнтовно о 12:35, адміністратори групи видалили цей пост, але інформації продовжує поширюватися уже через ЗМІ.

P.S. Уже після публікації матеріалу адміністратори «Типового Самбора» сказали ZAXID.NET, що їхню сторінку зламали.