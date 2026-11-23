Представники фонду Sikorki na Ukrainie оглянули передані автобуси

Вінницю відвідали представники польського благодійного фонду Sikorki na Ukrainie, завдяки якому місто отримало 15 автобусів Solaris Urbino. Кошти на придбання транспорту зібрали понад сім тис. небайдужих. Про це повідомила Вінницька міська рада у соціальних мережах.

Під час візиту представники фонду оглянули всі 15 автобусів, переданих із польського міста-побратима Кельце. Наразі три автобуси вже працюють на маршрутах Старого Міста. Ще чотири планують залучити до перевезень найближчим часом, а решту автобусів готують до експлуатації працівники Вінницької транспортної компанії.

У міськраді зазначили, що низькопідлогові автобуси полегшують посадку людям на кріслах колісних, пасажирам із дитячими візочками та людям старшого віку. Окрім того, вони можуть перевозити людей під час знеструмлень, адже не залежать від контактної мережі.

«Якщо під час відключення електроенергії завдяки цим автобусам вінницький лікар зможе дістатися до лікарні, для нас це теж буде важливим результатом», – зазначив співзасновник фонду Томаш Сікора.

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Видання «Ми Вінничани» нагадує, що Вінницю та Кельце пов’язує довга історія співпраці. Ще у 2022 році польське місто передало українській громаді два автобуси Solaris Urbino 12.

Навесні 2026 року Вінницька міська рада звернулася до влади Кельце з проханням безкоштовно передати 15 вживаних автобусів Solaris. На той час польське місто оновлювало свій транспортний парк і планувало списати ці машини.

Однак ініціатива зіткнулася з політичним спротивом.Частина депутатів міської ради Кельце, зокрема представники партії «Право і справедливість» (PiS), виступили проти безоплатної передачі автобусів Україні. Вони пов’язали питання гуманітарної допомоги з історичними суперечностями між двома країнами. Серед вимог політиків було перейменування вулиці Степана Бандери у Вінниці.

Через суперечку питання безоплатної передачі транспорту зняли з розгляду. Щоб не допустити подальшого загострення конфлікту та зберегти партнерські відносини між містами, мер Вінниці Сергій Моргунов відкликав відповідне звернення.

Після цього благодійний фонд Sikorki na Ukrainie вирішив самостійно організувати збір коштів на платформі Zrzutka. Кампанію назвали «Автобуси для Вінниці. Політики блокують, а ми їдемо далі».

Необхідні для придбання транспорту 500 тис. злотих вдалося зібрати всього за чотири дні. До ініціативи долучилися тисячі поляків, українці, які мешкають у Польщі, а також благодійники з інших європейських країн.

Зрештою, збір підтримали 7189 благодійників, які разом внесли понад 624 тис. злотих (близько 6,9 млн грн). За ці гроші фонд викупив усі 15 автобусів на муніципальних аукціонах у Кельце. Транспорт придбали трьома партіями по п’ять машин, після чого організували його доставку до України. Уже у вересні перші три автобуси прибули до Вінниці.