Автобуси мали б посилити транспортне сполучення у місті в умовах можливих відключень електроенергії

Вінниця відмовилася від 15 безкоштовних автобусів від польського міста-побратима Кельце. Мер Вінниці Сергій Моргунов відкликав запит на допомогу після того, як довкола теми спалахнули дискусії та обурення поляків. Про це повідомила міська голова міста Кельце Агата Войда.

Влада міста Кельце планувала передати списані автобуси Вінниці, яким близько 20 років, замість того щоб продавати їх на запчастини. Автобуси мали б посилити транспортне сполучення у місті в умовах можливих відключень електроенергії, оскільки у місті переважно курсують трамваї та тролейбуси. Однак ініціатива наштовхнулася на спротив. За словами очільниці Кельце Агати Войди, у польському суспільстві поширилися дискусії та обурення – зокрема через те, що автобуси мали б курсувати вулицею Бандери. Войда охарактеризувала ситуацію як хвилю «брехні, маніпуляцій та людської підлості».

«Мер Вінниці зробив це не тому, що потреби його міста раптово зникли. Війна там і далі є повсякденністю, а мешканці Вінниці досі стикаються з її наслідками. Він зробив це тому, що не хотів, аби питання допомоги місту, яке живе в умовах війни, стало інструментом політичного спору та причиною чергових розколів.Це жест, який заслуговує на повагу», – йдеться у дописі Агати Войди.

Міська голова наголосила, що попри ситуацію, яка склалася, Сергій Моргунов вкотре висловив мешканцям польського міста вдячність за роки підтримки, допомоги та солідарності, проявлених щодо України та її мешканців. Зокрема, вона зазначила, що Вінницю та Кельце пов’язує тривале партнерство майже 70 років.

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Що стало причиною конфлікту?

Проти передачі безкоштовних автобусів висловилися депутати міської ради Мацей Якубчик та член партії «Право і Справедливість» Марцін Стемпнєвський. Передача транспорту тільки погіршить напружені польсько-українські відносини. Свою позицію вони аргументували політичним рішенням України через перейменування вулиці на честь Степана Бандери.

«Саме у Вінниці одну з вулиць було перейменовано на вулицю Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів із Кельців, які планували безкоштовно передати місту», – заявив Мацей Якубчик.

У свою чергу Марцін Стемпнєвський назвав рішення щодо передачі вживаних автобусів «незрозумілим» з огляду на те, що «кожного разу нашу простягнуту руку з допомогою для сусіда б'є палиця у вигляді ушанування воєнних злочинців».

«Якщо автобуси не можуть їздити по вулицях Кельце, то їх треба продати, а гроші витратити на потреби містян, яких не бракує», – заявив міський депутат.

До слова, Мацей Якубчик (Maciej Jakubczyk) – польський громадський діяч, підприємець і місцевий політик із міста Кельце. Є співзасновником фонду «Kochaj Mnie Po Prostu», який підтримує соціальні ініціативи. У 2024 році був обраний радником міської ради Кельців, представляючи виборчий комітет «Przyjazne Kielce» (Гостинне Кельце). У лютому 2026 року став головою міської ради Кельців.

Марцін Стемпнєвський (Marcin Stępniewski) – польський політик і юрист, пов’язаний із партією «Право і Справедливість». У 2018 році вперше обраний депутатом міської ради Кельців від PiS, отримавши 2215 голосів. У 2024 році вдруге обраний до міської ради, набравши 3055 голосів. Також був кандидатом на посаду мера Кельце і вийшов до другого туру виборів. З липня 2024 року очолює міські структури PiS у Кельцях

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