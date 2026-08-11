Місцеві служби зафіксували масову загибель риби поблизу Києва

Біля Києва зафіксували масовий мор риби у трьох водоймах. У районі оголосили надзвичайну екологічну ситуацію, повідомив 11 серпня голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Загиблу рибу, що масово лежала на узбережжі водойми в Борщагівській громаді, помітили ввечері 10 серпня. Згодом місцеві служби повідомили про загиблу рибу ще у двох водоймах. За словами Тимура Ткаченка, загинуло близько трьох тонн риби.

«Експерти встановлюють причини події. Одна з ймовірних версій – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві. Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації», – повідомив голова ОВА.

Згодом Тимур Ткаченко повідомив, що під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва. Вона впадає у водойми Борщагівської громади, де масово загинула риба.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За словами голови ОВА, роботи припинили, їх задокументувала поліція. Потенційне джерело витоку ліквідували.

На час проведення оперативних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежили. На місцях організували підвезення питної води.

Остаточну причину загибелі риби встановлять після отримання результатів лабораторних досліджень.