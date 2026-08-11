Вхід на всі заходи буде вільним

У неділю, 16 серпня, у Стрийському парку відбудеться святкування Міжнародного дня молоді. Для відвідувачів підготували благодійний забіг, дискусії про ментальне здоров'я, арттерапію, навчання з домедичної допомоги, перегляд мультфільмів просто неба та акустичний концерт Святослава Вакарчука. Про це повідомила Львівська міська рада, у вівторок, 11 серпня.

Цьогорічне святкування пройде під концепцією «аналогового стилю життя» – учасникам пропонують на день відкласти смартфони, більше часу приділити живому спілкуванню, творчості та активностям, які нагадують про дитинство.

Святкування розпочнеться о 10:00 благодійним забігом у Стрийському парку. Також об 11:00 у Гарнізонному храмі відбудеться молодіжна літургія.

Основна програма триватиме з 15:00 до 21:00. На території парку працюватимуть сім тематичних локацій. Зокрема, відвідувачі зможуть долучитися до дискусії про вплив соцмереж, ментальне здоров'я та баланс між цифровим і реальним життям, послухати читання поезії просто неба, взяти участь в арттерапії, переглянути мультфільми, зіграти у дворові ігри та пройти навчання з домедичної допомоги.

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Програма

10:00 – забіг з нагоди Дня молоді у Стрийському парку. Реєстрація за посиланням.

11:00 – молодіжна літургія у Гарнізонному храмі.

15:00–21:00 – основна частина святкування у Стрийському парку.

Сім тематичних зон:

15:30–16:30 Панельна дискусія «Час, який належить тобі» про аналоговий стиль життя, ментальне здоров’я, соцмережі та дитячі звички. Модеруватиме розмову Ангеліна Чугуєвець – авторка подкасту «Всідайтеся зручніше» про тренди, соцмережі та їхній вплив на наше життя. Серед спікерів: Дарина Заржицька – директорка Sebto Media, авторка подкасту «Ранкове допіо»; Ярина Гудзь – клінічна психологиня, психотерапевтка; Максим Сиса – підприємець у медіасфері, молодіжний амбасадор Львова як Молодіжної столиці Європи 2025.

15:00–19:00 Зона спогадів. Учасники заходу зможуть залишити свої найтепліші спогади про дитинство.

16:00–19:00 Улюблені мультфільми просто неба

15:00–19:00 Двір твого дитинства: спортивні активності, гра «Козаки-розбійники» та активність «Переможе дружба».

15:00–19:00 Халабуда. Тут працюватиме chill-зона, а з 17:00 до 18:30 відбудеться арттерапія спільно з UNBROKEN Art. Реєстрація за посиланням.

17:00–18:30 Стань супергероєм: Навчання з домедичної допомоги.

17:00–18:30 «Вірші з шухляди» – читання поезії просто неба разом з організацією «Простір Свободи».

19:30–21:00 Вечірня сцена: «Побачення в Стрийському парку» Відвідувачів чекає акустичний вечір Святослава Вакарчука.

Вхід на всі заходи буде вільним. Водночас організатори закликають підтримати благодійний збір «ТВОРИ для війська», який проводять спільно з фондом «Повернись живим». Зібрані кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для українських військових.

Організаторами події є молодіжна організація «Твори» та Офіс Молодіжної столиці Європи Львівської міської ради.