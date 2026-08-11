Військовий з позивним «Краш» розповів про операцію порятунку пораненого російським дроном цивільного

На Лиманському напрямку військові 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Третього армійського корпусу врятували літнього чоловіка, якого росіяни атакували дроном. Бійці надали мирному жителю медичну допомогу та за допомогою наземного роботизованого комплексу евакуювали його у безпечне місце. Про це у понеділок, 10 серпня, повідомили у соцмережах бригади.

Оператори дронів батальйону безпілотних систем Fatum помітили, що росіяни атакували безпілотником літнього чоловіка. Військові одразу вирішили врятувати постраждалого, який отримав уламкові поранення, зокрема перелом ноги. Бійці бригади надали йому першу медичну допомогу та за допомогою НРК евакуювали у безпечне місце.

«Поранення було уламкове з деформацією кістки, зробили імпровізовану шину. Коли екіпаж доповів про цей інцидент, ми одразу з командуванням ухвалили рішення, що точно будемо евакуювати. Найоптимальніший варіант – вивезти на НРК у більш безпечне місце з червоної зони, де в подальшому можна евакуювати іншими засобами з меншим ризиком для всіх, і для цивільного, і для тих, хто буде його вивозити», – розповів начальник управління батальйону безпілотних систем Fatum із позивним «Краш».

До операції залучили операторів дронів, які надали першу медичну допомогу, а також водіїв, медиків та фахівців цивільно-військового співробітництва бригади. Військові закликали жителів прифронтових населених пунктів евакуюватися до більш безпечних регіонів. У бригаді наголошують, що росіяни нехтують усіма правилами та атакують як цивільних, так і військових. Крім того, згодом евакуація може стати неможливою.

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«Якщо ви маєте родичів у фронтових містах, обов'язково закликайте їх евакуюватися. По-перше, ворог ні на що не зважає і рано чи пізно може завдати шкоди вашим родичам. По-друге, з кожним днем, з кожною годиною евакуація ваших родичів із цих місць ускладнюється. Не чекайте останнього моменту, евакуюйтесь завчасно», – наголосив «Краш».

Бійці не уточнюють населений пункт, де стався цей випадок, однак у своїх соцмережах вони звітують про виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, у квітні 2026 року бійці Третього армійського корпусу поблизу Лиману врятували 77-річну жінку, яка йшла дорогою під російськими обстрілами.