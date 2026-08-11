Режим Асада впав 8 грудня 2024 року

Колишнього президента Сирії Башара аль-Асада заочно засудили до смертної кари за злочини, скоєні під час громадянської війни в країні. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомили інформагентства France 24 та Al Jazeera.

За даними Al Jazeera, до страти також засудили колишнього бригадного генерала сирійської армії й двоюрідного брата Асада Атефа Наджиба. Його звинуватили в керівництві придушенням протестів в провінції Дарʼа на півдні Сирії у 2011 році. Наджиба затримали в січні 2025 року.

Кримінальний суд у Дамаску визнав 60-річного Асада винним у в умисному вбивстві, а 66-річного Наджиба – в умисному вбивстві та катуваннях.

Суд кваліфікував злочини, скоєні урядом Асада під час придушення протестів у Дар’а у 2011 році, як злочини проти людяності.

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Нагадаємо, Башар аль-Асад очолював Сирію з 2000 року. У грудні 2024 року сирійські повстанці сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) заявили про звільнення Дамаска та повалення режиму Асада. Асад разом із родиною та найближчими соратниками втік до Москви. Нова влада Сирії домагалася його екстрадиції, однак Росія відмовилася його видавати.

У березні 2025 року президент Сирії Ахмед аш-Шараа оголосив про формування нового уряду після падіння режиму Асада. У вересні того ж року Україна підписала комюніке про відновлення дипломатичних відносин з країною.