Раніше Зеленський заявляв, що країни ведуть дипломатичні переговори про надання Києву військової допомоги

Південна Корея не планує передавати Україні летальну військову допомогу, попри повідомлення про відправлення Північною Кореєю додаткових військ для підтримки Росії у війні. Водночас Сеул продовжить підтримувати Київ у гуманітарній сфері. Про це повідомила газета The Korea Times із посиланням на високопосадовця Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

За його словами, уряд країни дотримується поміркованої позиції щодо прохання України про надання підтримки у сфері протиповітряної оборони та інших військових ресурсів.

«Постачання Південною Кореєю оборонних засобів будь-якій країні завжди відбувалося відповідно до національного законодавства. Уряд запропонував Україні підтримку в різних секторах, зокрема в енергетиці, інфраструктурі, охороні здоров’я та освіті, і продовжуватиме розглядати заходи, спрямовані на допомогу Україні у відновленні миру та відбудові країни», – пояснив він.

Заява чиновника МЗС Південної Кореї пролунала після повідомлення президента України Володимира Зеленського про те, що Північна Корея готується направити до Росії від 30 до 50 тис. військових.

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За словами Зеленського, завдяки співпраці з Росією Північна Корея отримає більше досвіду ведення сучасної війни. Він додав, що у таких умовах Південній Кореї варто поглибити співпрацю з Україною. Президент зазначив, що Київ розраховує на допомогу Сеула, зокрема у сфері протиповітряної оборони та інших військових спроможностей.

«У Південній Кореї є юридичне обмеження згідно з Конституцією, це їх вибір. Але ми б хотіли співробітництво й розраховуємо на це, наші дипломати спілкуються», – додав Зеленський.

Південнокорейський дипломат відмовився підтвердити слова Зеленського про дипломатичні переговори з цього приводу та додаткове розгортання північнокорейських військ.

Водночас південнокорейський чиновник наголосив, що військова співпраця КНДР із Росією «безпосередньо стосується нашої безпеки та порушує резолюції Організації Об’єднаних Націй». Він заявив, що ця «співпраця має бути негайно припинена».

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що українська воєнна розвідка отримала дані про намір Росії розгорнути у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ, який буде озброєний шістьма пусковими установками та 120 ракетами. Перед цим росіяни вперше за довгий час атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами виробництва Північної Кореї.