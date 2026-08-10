Іллю Бєлоозерова застрелили у жовтні 2024 року агенти ФБР

У жовтні 2024 року агенти ФБР застрелили в американському штаті Міссісіпі колишнього співробітника Maxar Technologies Іллю Бєлоозерова. Майже два роки американська влада не пояснювала, чому проти чоловіка застосували силу. Журналісти CNN у понеділок, 10 серпня, повідомили, що його підозрювали у спробі передати секретну інформацію людям, яких він вважав українцями, але насправді вони могли бути російськими оперативниками.

За даними розслідування CNN, Бєлоозерова застрелили 4 жовтня 2024 року на стоянці для далекобійників у Міссісіпі. Група агентів ФБР оточила чоловіка біля готелю та відкрила по ньому вогонь. За словами очевидців, у Бєлоозерова влучили щонайменше п’ять куль.

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Бєлоозеров народився в Радянському Союзі, однак у 1987 році його родина переїхала до США через антирадянські погляди батька. За словами близьких, він був противником російського режиму та підтримував Україну після початку повномасштабної війни.

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Його колишня дружина Марина розповіла, що чоловік вважав своє походження від радянського дисидента важливою частиною власної ідентичності. Він також підтримував противників Владіміра Путіна та співчував Україні.

За словами сина Бєлоозерова, його батько допомагав українським військовим, зокрема надсилав їм гроші, ліхтарики та тактичне спорядження. У відповідь українські військові передали йому порожній танковий снаряд і записали відео з подякою.

Працював у компанії, яка передавала Україні супутникові знімки

Бєлоозеров працював в IT, а наприкінці 2022 року приєднався до Maxar Technologies, яка згодом отримала назву Vantor. Компанія надавала Україні супутникові знімки, що допомагали відстежувати переміщення російських військ, розташування військових об’єктів і наслідки ударів.

У Maxar Бєлоозеров працював системним адміністратором і, за словами його сина, мав високий рівень доступу до секретної інформації.

Згодом у компанії виявили певні порушення, пов’язані з його роботою, та повідомили про це правоохоронцям. Після цього чоловіка звільнили. Представник Maxar у коментарі CNN заявив, що компанія не виявила фактів компрометації даних, однак не розкрив подробиць ситуації.

В останні місяці життя Бєлоозеров почав готуватися до виїзду зі США. Він поступово знімав гроші з банківського рахунку, придбав новий телефон та переоформив автомобіль на сина. Йому чоловік сказав лише те, що збрехав ФБР.

Згодом Бєлоозеров попрощався із сином і поїхав. На стоянці для далекобійників у Міссісіпі він познайомився з подружжям Кенноном та Меган Ґрін і попросив підвезти його до Південної Каліфорнії.

Через кілька днів, коли вони вже готувалися до поїздки, біля готелю чоловіка затримали агенти ФБР. Під час операції Бєлоозерова застрелили.

ФБР підозрювало його у контактах із людьми, які видавали себе за українців

Після смерті Бєлоозерова федеральні органи влади тривалий час не повідомляли його родині та громадськості, що саме стало підставою для операції.

Через шість тижнів після похорону агенти ФБР кілька годин допитували колишню дружину чоловіка. Серед іншого, вони намагалися встановити його ставлення до війни в Україні та з’ясувати, чи міг він бути завербований для допомоги українській стороні. Марина заперечувала таку можливість.

Водночас джерело CNN, знайоме з розслідуванням, заявило, що ФБР мало докази спроб Бєлоозерова передати конфіденційну інформацію людям, яких він вважав українцями.

За даними джерела, це могло відбуватися в період, коли адміністрація президента Джо Байдена обмежувала передачу Україні окремих супутникових знімків через побоювання ескалації протистояння з Росією.

Утім, під час розслідування американські агенти нібито встановили, що Бєлоозеров став жертвою обману. Люди, з якими він контактував і яких вважав українцями, за версією ФБР, насправді могли бути російськими оперативниками, що видавали себе за представників України.

Наразі саме ці обставини, за даними CNN, є ключовою частиною розслідування, яке передувало смертельній операції ФБР.

Нагадаємо, у Німеччині затримали 33-річного громадянина України, якого підозрюють у роботі на іноземну спецслужбу. За даними німецьких правоохоронців, чоловік збирав розвідувальну інформацію про оборонне підприємство на сході країни, яка могла бути використана для підготовки диверсії. Слідство вважає затриманого агентом нижчого рівня, якому доручили збирати дані про військово-промисловий об’єкт.