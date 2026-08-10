Фрагменти безпілотника, який впав у Молдові

У Молдові вперше зафіксували падіння та детонацію гібридного БпЛА типу дрон-ракета. Він врізався в дерево та вибухнув, пошкодивши житлові будинки, повідомили у пресслужбі поліції Молдови ввечері 9 серпня.

Інцидент стався 9 серпня в районі міста Штефан-Воде, розташованого за близько 10 км від молдовсько-українського кордону. За даними поліції, безпілотник вибухнув на висоті близько 2,5 м після того, як врізався в дерево в лісосмузі.

Уламки після вибуху безпілотника розлетілися на значну відстань і пошкодили кілька житлових будинків неподалік від місця події. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

У пресслужбі поліції Молдови повідомили, що уламки БпЛА схожі на комплектовання керованої ракети. Слідство вважає, що на територію країни міг залетіти гібридний ударний безпілотник – дрон-ракета, який має здатність маневрувати зі швидкістю ракетного двигуна.

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«Зазначаємо, що наразі на території Республіки Молдова не зареєстровано жодного випадку ідентифікації літака цього типу», – повідомили у пресслужбі поліції країни.

На фотографіях, поширених поліцією, видно напис на уламку «Керосин ТС-1». Наразі триває розслідування щодо встановлення точного типу та походження літака.

Зазначимо, поліція Молдови отримала повідомлення про вибухи в районі Штефан-Воде близько 13:00 9 серпня. Саме тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про атаку російських керованих ракет та безпілотників на Одеську область.