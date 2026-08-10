В Україні буде спекотна погода

Українці зраділи, що аномальна спека відступила, але частина областей цього тижня перебуватиме під впливом антициклону, а денна температура сягатиме 36°С тепла. Синоптик Ігор Кібальчич розповів порталу «Метеопрог» детальний прогноз із 11 до 16 серпня.

«На початку другої декади серпня очікується підвищення атмосферного тиску та стабілізація погодних умов у більшості областей. Опадів буде небагато, а їхня інтенсивність виявиться переважно невеликою. Температурний фон очікується істотно нижчим, ніж минулого тижня. Таким чином, переважатиме стійка та малохмарна погода протягом усього тижня, лише зрідка можливі короткочасні дощі», – повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У вівторок, 11 серпня, на більшій частині території України продовжиться період антициклональної погоди. Істотних опадів не передбачається, лише вдень місцями у північно-західних областях можливі короткочасні грозові дощі. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний або південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +13...+19°С, вдень – +31...+36°С, у північно-західних регіонах – +26...+31 °С.

У середу, 12 серпня, вночі місцями у центральних областях можливий короткочасний дощ. Вдень по всій Україні опадів не передбачається. Вітер північний, північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі становитиме +9…+15°С, вдень – +22…+27°С. В інших регіонах вночі – +17...+22°С, вдень – +28...+33°С.

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У четвер, 13 серпня, на всій території України очікується стійка та малохмарна погода, без опадів. Вітер утримається переважно північного напрямку, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+15 °С, вдень – +23…+28°С, на крайньому півдні та Закарпатті – до +30 °С.

У п'ятницю, 14 серпня, продовжиться період сухої та сонячної антициклональної погоди, без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі – +8...+15°С, в денні години – +23...+28°С, на крайньому заході – +29...+34°С.

У суботу, 15 серпня, утримається погода переважно без опадів на всій території України. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с; у західних областях південний, південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +9…+16°С, вдень – +26…+31°С, у західних областях – +31…+36°С.

У неділю, 16 серпня, в західних регіонах подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі, на решті території України опадів не очікується. Вітер вночі змінного напрямку, вдень південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +12…+17°С, вдень – +29…+34°С.