Віталій Стрільчук був заступником начальника відділу Луцької міськради з 2023 по 2026 роки

Луцький міськрайонний суд визнав винним колишнього заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради Віталія Стрільчука в хабарництві. Він вимагав у підприємця 30 тис. доларів за сприяння в отриманні висновку, необхідного для розробки Крижівського родовища піску. За це посадовцю призначили штраф у 1,36 млн грн.

Як йдеться у вироку від 6 серпня, 2 лютого Віталій Стрільчук через посередника повідомив директору ТОВ «Річтранс Луцьк», що за 30 тис. доларів може вплинути на рішення посадовців археологічної служби України.

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Йшлося про виготовлення і видачу документів за результатами археологічних досліджень, необхідних для подальшого оформлення дозволів на розробку Крижівського родовища піску в Луцькому районі.

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24 квітня під час особистої зустрічі Стрільчук знову нагадав директору підприємства про необхідність передати обумовлену суму. 30 квітня він отримав через посередника 29,9 тис. доларів. Передача грошей відбувалася під контролем правоохоронців.

У суді Віталій Стрільчук повністю визнав свою вину.

Суддя Ігор Ясельський визнав Стрільчука винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноваженої особи) та призначив йому штраф у розмірі 1,36 млн грн. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Віталій Стрільчук – уродженець села Бужани Луцького району. Був начальником відділу охорони культурної спадщини в управлінні культури Волинської ОДА. У 2023 році його призначили заступником начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради, а у травні 2026 року посадовець звільнився з міськради.