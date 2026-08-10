Росіяни скинули на місто керовані авіабомби

У ніч на понеділок, 10 серпня, російські окупанти атакували Суми, застосувавши керовані авіабомби. Внаслідок ударів у місті постраждали щонайменше пʼятеро людей, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Росіяни атакували Суми близько 02:40 10 серпня. За даними начальника ОВА, по місту випустили пʼять керованих авіабомб.

«Щонайменше пʼять людей постраждали. Їм надають необхідну медичну допомогу», – повідомив Григоров.

Інформації про загиблих внаслідок удару на момент публікації не надходило.

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Доповнено о 08:36. Олег Григоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки на Суми зросла до 14 людей. Серед постраждалих – 14-річна дитина з гострою реакцією на стрес.

У Зарічному та Ковпаківському районах міста зафіксували влучання на трьох локаціях, повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За словами Олега Григорова, росіяни атакували обʼєкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок атаки пошкоджений житловий сектор в одному з районів. Керовані авіабомби пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, а також обʼєкти інфраструктури.

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Наразі триває встановлення наслідків російської атаки на Суми. На місцях ударів працюють рятувальники та правоохоронці.