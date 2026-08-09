У Польщі відбулися акції на підтримку українців

У неділю, 9 серпня, у 22 містах Польщі відбулися акції на підтримку українців на тлі зростання випадків агресії за національною ознакою, зокрема, стосовно українців. Про це повідомила польська радіостанція RMF24.

Акції підтримки організував польський громадський рух Komitet Obrony Demokracji (Комітет захисту демократії). Демонстрації під гаслом «Не будь байдужим» відбулися у багатьох великих містах, зокрема у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовіце, Ряшеві, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоку та Кельце. У більшості міст вони розпочалися після 17:00 за місцевим часом.

За словами організаторів акцій, вони хочуть привернути увагу влади до випадків агресії, з якими стикаються жителі Польщі через національність чи мову, зокрема, українці. Також учасники заходів таким чином хочуть висловити солідарність із тими, хто став жертвою насильства та дискримінації.

«Хвиля ненависті, підбурювання та насильства, спрямована проти українців та представників меншин у Польщі, досягає небезпечних рівнів. Пасивність та відведення погляду призведуть до соціальної катастрофи, яка загрожує нашій спільній свободі та демократії! Українці – наші союзники та важлива частина нашого суспільства. У 2022 році ми продемонстрували світові великий вияв солідарності. Сьогодні час продемонструвати це ще раз!», – зазначили організатори акцій.

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Перед цим, 7 серпня, у Варшаві відбулася акція під гаслом «Моя Польща не б’є, не ображає і не підбурює», під час якої організатори подали до Канцелярії прем'єр-міністра та Міністерства внутрішніх справ та адміністрації петицію з вимогою вжити рішучих дій проти, зокрема, жорстоких нападів на громадян України. Петицію підписали понад 11 тис. поляків.

Зауважимо, що у Польщі зросла кількість нападів на українців. За даними газети Rzeczpospolita, з січня по липень 2026 року до поліції звернулися 180 українців, які повідомили, що стали у Польщі жертвами злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. Це на 30% більше, ніж минулого року.

Відомі випадки, коли українці зазнавали нападів через спілкування рідною мовою або через український акцент. Крім того, жертвами ставали й поляки, які заступалися за українців.

28 липня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на напади на українців. Він зазначив, що деякі радикальні політики підбурюють поляків до злочинів, які мають під собою ксенофобське підґрунтя. Дональд Туск закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на подібні злочини.

Заява польського премʼєра пролунала на тлі інциденту, що стався наприкінці липня у Вроцлаві. Троє чоловіків побили 20-річну Анастасію та її 21-річного хлопця Максима з України. Суперечка виникла через те, що українці зробили полякам зауваження, оскільки ті пройшли до каси поза чергою. Ще у приміщенні магазину чоловіки почали ображати пару, а вже на вулиці напали на них.