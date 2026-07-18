Поліція розшукує чоловіка, який побив підлітка з України

Поліція міста Плоцьк розшукує чоловіка, який побив українського підлітка за те, що той розмовляв українською мовою.

Як інформує у суботу, 18 липня, польське суспільне телебачення TVP, інцидент трапився у міському автобусі маршруту №3. Українець їхав автобусом зі своєю подругою, коли раптом до них причепився агресивний дорослий чоловік, який почув українську мову.

«Нападник сказав: "В Польщі говоримо польською". Наказав виходити з автобуса, виїжджати з країни. Я відмовився. Він встав, ударив мене і випхнув нас із автобуса на зупинці», — розповів підліток у розмові з TVP Info.

Зловмисник нібито вдарив підлітка відкритою долонею, а потім, коли водій відчинив двері автобуса, чоловік виштовхнув хлопця та його подругу, також українця, з машини.

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«Я не почуваюся безпечно в Плоцьку. Я боюся розмовляти рідною мовою, мені справді страшно», – каже Наталія Мельник, мати підлітка. Вона додає, що постійно хвилюється за його життя. «Коли я зараз йому дзвоню, а він не відповідає з першого разу, я вже на межі і не можу нормально працювати», – розповіла мама.

Справою про напад займаються поліція та прокуратура. Наразі встановлюється особа зловмисника. За словами слідчих, йдеться про напад на національному підґрунті.

Це далеко не перший випадок ксенофобських нападів на українців у Польщі через використання рідної мови. Зокрема, 11 липня у місті Бельсько-Бяла 54-річний чоловік у міському автобусі вчинив агресивний напад на двох 11-річних дівчаток з України, які спілкувалися між собою українською. Нападник ображав дітей та вживав нецензурну лексику, а Міністерство юстиції Польщі згодом офіційно кваліфікувало цю справу як злочин на ґрунті ненависті.

Інший жорстокий інцидент стався 4 липня у Вроцлаві, де група польських молодиків посеред дня побила 19-річного українця. Хлопець відпочивав із друзями на острові Слодовий і просто розмовляв по телефону українською мовою, коли до нього підійшли зловмисники. Нападники повалили його на землю та били ногами, внаслідок чого потерпілий отримав серйозні травми, серед яких перелом носа та ушкодження хребта.

Схожа трагедія відбулася і 7 травня у Варшаві на Свентокшиському мосту, де група місцевих підлітків напала на 16-річного українця Артема та його друзів. Приводом для агресії знову стала українська мова, якою спілкувалися підлітки. Хлопця госпіталізували з тріщиною черепа та важкими травмами обличчя, а справа набула розголосу на рівні керівництва Сейму Польщі, яке засудило прояви міжнаціональної ворожнечі.

Ще один інцидент на національному ґрунті стався у місті Ольштин, де група дорослих напала на 14-річного українця.

Як інформував ZAXID.NET, у Польщі зростає кількість нападів на українців. У першій половині 2026 року 180 громадян України звернулися до поліції та заявили про злочини, які були скоєні на ґрунті ненависті.